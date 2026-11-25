أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يستهدف توسيع نطاق مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية.

وقالت مي عبد الحميد، خلال لقاء لها لفضائية “إكسترا نيوز”، أن التوسع في التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل.

وتابعت أن منظومة التمويل العقاري لعبت دوراً محورياً في نجاح برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث أتاحت للصندوق الوصول إلى أعداد كبيرة من المواطنين محدودي الدخل، وتيسير حصولهم على وحدات سكنية من خلال نظم تمويل مناسبة.

توفير الوحدات السكنية

وأشارت إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي حظيت باهتمام دولي، حيث تدرسها العديد من الدول وتسعى للاستفادة منها، في ضوء ما حققته من توسع في توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.