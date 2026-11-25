انطلقت في مدينة شرم الشيخ بمصر فعاليات الدورة الإقليمية العربية باللغة العربية للقانون الدولي الإنساني، بمشاركة نخبة من الخبراء في هذا المجال ومسؤولين حكوميين من مختلف أنحاء المنطقة العربية.

الدورة الإقليمية للقانون الدولي الإنساني

وتُعقَد الدورة في الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر، وتنظّمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع جامعة الدول العربية واللجنة القومية المصرية للقانون الدولي الإنساني.

ومنذ انطلاقها في عام 2004، تسعى هذه الدورة التدريبية السنوية إلى تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني لدى المسؤولين والأكاديميين العرب. والقانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية المدنيين وأسرى الحرب وكل من لا يشارك مشاركةً مباشرةً في الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة.

وتضم دورة هذا العام مشاركين من 14 دولة عربية، من بينهم مسؤولون حكوميون من وزارات عدة، منها الدفاع والخارجية والعدل والداخلية، وممثلون عن اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، وأكاديميون بارزون في هذا المجال، وأعضاء من جمعيات الهلال الأحمر الوطنية في البلدان العربية.

وقال السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية إن "القانون الدولي الإنساني اليوم يواجه اختباراً متزايداً لقدرته على ترسيخ الحماية التي أقرتها قواعده، في ظل النزاعات المسلحة وتعدد أشكالها، وما تفرزه من تحديات متلاحقة تمس حماية المدنيين واحترام الكرامة الإنسانية، وفي خضم هذه التحولات تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التمسك بالقواعد والمبادئ التي أرساها القانون الدولي الإنساني، وتعزيز الوعي بها وتحويل الالتزام بها من إطار قانوني إلى ممارسة فعلية على أرض الواقع".

ومن جانبها، شددت المستشارة سالي الصعيدي، مساعدة وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل والأمينة العامة للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر، على المعنى ذاته قائلةً إن: "ما يشهده العالم، ولا سيما منطقتنا العربية، من نزاعات مسلحة وتحديات إنسانية يذكرنا بأن احترام القانون الدولي الإنساني ليس مسألة نظرية، بل التزام تتوقف عليه حماية الأرواح وصون الكرامة الإنسانية".

وأضافت أن " أهمية هذا الالتزام تتزايد مع التطور المتسارع في وسائل وأساليب القتال، وما يثيره من مسائل قانونية وعملية تتطلب فهماً دقيقاً للقواعد القائمة وقدرةً على تطبيقها في ظروف متغيرة".

وتحصي اللجنة الدولية للصليب الأحمر حالياً أكثر من 130 نزاعاً مسلحاً دائراً حول العالم، وهو رقم تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وقد استمر كثير من هذه النزاعات لعقود، مخلفة وراءها أجيالاً محاصرة في دوامات من العنف والصدمات النفسية، وارتفاعاً حاداً في حجم الاحتياجات الإنسانية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد جي بروينيكس، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية في القاهرة، الحاجة الملحَّة إلى تجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، إذ قال: "إننا سنواجه خطراً جسيماً غير مسبوق إذا لم نعكس اتجاه المسار الحالي لطريقة خوض الحروب"، مشيراً إلى أن مؤتمر ”الإنسانية في الحرب“ المزمع عقده في 7 ديسمبر فرصة لقادة العالم لتجديد التزام دولهم بالقانون الدولي الإنساني".

وتتضمن الدورة الإقليمية باللغة العربية للقانون الدولي الإنساني محاضرات يقدِّمها خبراء وشخصيات عربية ودولية بارزة، ودراسات حالة ومناقشات عملية بشأن موضوعات رئيسية في القانون الدولي الإنساني، من بينها حماية المدنيين، وسير العمليات العدائية، وإطار المساءلة الدولية.

وتشمل الموضوعات الأخرى تطبيق القانون الدولي الإنساني بالتزامن مع استخدام تكنولوجيات الحرب الجديدة، ونقاط الالتقاء بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، وتطبيق القانون الدولي الإنساني بوصفه خطوة نحو السلام.

وتهدف الدورة ، عند إتمامها، إلى تعزيز معارف الممارسين والمسؤولين في مجال القانون الدولي الإنساني، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى تطبيق القانون ونشره بفعالية على المستوى الوطني في بلدانهم.