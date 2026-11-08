الصليب الأحمر يحذر من الأوضاع الكارثية في غزة ويطالب بإيجاد حلول إيواء مستدامة مع دخول الشتاء

حذرت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أماني الناعوق، اليوم / الأحد/ من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية مع دخول أول منخفض جوي في فصل الشتاء، مطالبة بإيجاد حلول مستدامة لإنقاذ المدنيين.

وقالت الناعوق -في مداخلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية، من غزة- إن موجة الأمطار تسببت على مدار اليومين الماضيين في أزمة إنسانية كارثية بالقطاع، نتيجة غرق وتضرر آلاف الخيام؛ ما فاقم بدوره المأساة المعيشية والصحية لمئات آلاف العائلات التي باتت بلا مأوى يقيها برد الشتاء.

وشددت المسؤولة الدولية على أن هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول إيواء مستدامة توفر لسكان القطاع ظروفا معيشية آمنة وكريمة، لافتة إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها الصليب الأحمر لمواجهة تداعيات فصل الشتاء وذلك بالتعاون مع بلدية مدينة غزة لفتح مصارف مياه الصرف الصحي وإعادة تأهيل شبكات المياه وتوزيع مستلزمات الإيواء لمساعدة أكثر من 17 ألف أسرة نازحة في القطاع.

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتابع الأوضاع عن كثب مع جميع الشركاء للقيام بكل ما في وسعها لإنقاذ سكان القطاع من التحديات والصعوبات القاسية التي يفرضها فصل الشتاء.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تفاقمت فيه الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مع اجتياح أول منخفض جوى هذا الشتاء مخيمات النازحين، متسببا فى غرق نحو 70 ألف خيمة خلال 12 ساعة، وانهيار عشرات الجدران المتضررة من القصف الإسرائيلي، وسط أكثر من 1500 نداء استغاثة وتحذيرات من سقوط ضحايا جراء البرد وانهيار المبانى الآيلة للسقوط.