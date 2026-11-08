10 جنيهات زيادة في كيلو اللحوم البقري.. نقيب الفلاحين يكشف مصير الأسعار

شهدت أسعار الماشية تحركات جديدة خلال الأيام الماضية، بعدما سجلت أسعار اللحوم البقري القائمة زيادة بنحو 10 جنيهات للكيلو، وسط تساؤلات المواطنين بشأن انعكاس هذه الزيادة على أسعار اللحوم الحمراء داخل محلات الجزارة، ومدى استمرار موجة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وكشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، تفاصيل الزيادة الأخيرة في أسعار الماشية، موضحًا موقف أسعار اللحوم البقري والجاموسي، ومؤكدًا أن ارتفاع أسعار اللحوم القائمة لا يعني بالضرورة زيادة الأسعار على المستهلك، متوقعًا استقرار أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار اللحوم البقري والجاموسي القائمة

البقر

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن سعر كيلو اللحم البقري القائم ارتفع بنحو 10 جنيهات خلال الأيام الماضية، ليسجل ما بين 200 و210 جنيهات، مقابل 190 جنيهًا سابقًا.

وأضاف أن سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم وصل إلى 170 جنيهًا، مشيرًا إلى أن تحركات أسعار الماشية لا تنعكس بالضرورة بصورة مباشرة على أسعار اللحوم الحمراء التي يشتريها المواطنون من محلات الجزارة.

اللحوم المستوردة تحد من ارتفاع الأسعار

وأوضح نقيب الفلاحين أن هناك عوامل أخرى تتحكم في تحديد السعر النهائي للحوم لدى المستهلك، لافتًا إلى أن الدولة توفر كميات كبيرة من اللحوم المستوردة، بما يسهم في زيادة المعروض بالأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

البقر

وأشار إلى أن زيادة المعروض من اللحوم المستوردة تساعد على الحد من الضغوط السعرية، وتدعم استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

نقيب الفلاحين يتوقع استقرار أسعار اللحوم

وفيما يتعلق بتوقعاته لأسعار اللحوم الحمراء، أشار أبو صدام إلى أن بعض الجزارين كانوا يبيعون اللحوم خلال الأيام الماضية بأسعار أعلى من مستوياتها الطبيعية.

وأكد توقعه استقرار أسعار اللحوم الحمراء داخل محلات الجزارة خلال الفترة المقبلة، رغم الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار الماشية القائمة، مشيرًا إلى أن توافر المعروض من اللحوم يمثل أحد العوامل المهمة في الحفاظ على استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.