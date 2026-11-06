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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البقري بـ210 جنيهات والجاموسي بـ170.. تحرك جديد في أسعار اللحوم

البقري
البقري
البهى عمرو

شهدت أسعار اللحوم القائمة تحركات جديدة خلال الأيام الماضية، وسط تساؤلات المواطنين بشأن انعكاس هذه الزيادات على أسعار اللحوم الحمراء في محلات الجزارة، ومدى استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم واهتمام الأسر بمتابعة تطورات الأسواق.

وكشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن ارتفاع سعر كيلو اللحم البقري القائم بنحو 10 جنيهات خلال الأيام الماضية، ليسجل ما بين 200 و210 جنيهات، مقابل 190 جنيهًا سابقًا، مشيرًا إلى أن سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم وصل إلى 170 جنيهًا.

هل ترتفع أسعار اللحوم في محلات الجزارة؟

 

الجلد العقدي
البقر

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزيادة التي شهدتها أسعار اللحوم القائمة لن تنعكس بالضرورة على أسعار اللحوم الحمراء المعروضة في محلات الجزارة، موضحًا أن هناك عوامل أخرى تتحكم في تحديد الأسعار النهائية للمستهلك.

اللحوم المستوردة تدعم استقرار الأسواق

 

ولفت أبو صدام إلى أن الدولة توفر كميات كبيرة من اللحوم المستوردة، بما يسهم في زيادة المعروض بالأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن الحد من الضغوط السعرية ودعم استقرار أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

نقيب الفلاحين يتوقع استقرار أسعار اللحوم

 

وأشار إلى أن بعض الجزارين كانوا يبيعون اللحوم خلال الأيام الماضية بأسعار أعلى من مستوياتها الطبيعية، مؤكدًا توقعه استقرار أسعار اللحوم الحمراء داخل محلات الجزارة خلال الفترة المقبلة، رغم التحركات التي شهدتها أسعار الماشية القائمة مؤخرًا.

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