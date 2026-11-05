10 جنيهات زيادة.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار اللحوم

كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن تحرك أسعار اللحوم القائمة خلال الأيام الماضية، موضحًا أن سعر كيلو اللحم البقري القائم ارتفع بنحو 10 جنيهات، ليسجل ما بين 200 و210 جنيهات، مقابل 190 جنيهًا سابقًا.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم وصل إلى 170 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الزيادة لن تنعكس بالضرورة على أسعار اللحوم الحمراء المعروضة في محلات الجزارة.

أسعار اللحوم

ولفت إلى أن الدولة توفر كميات كبيرة من اللحوم المستوردة، بما يسهم في دعم المعروض بالأسواق وتحقيق الاستقرار السعري خلال الفترة المقبلة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن بعض الجزارين كانوا يبيعون اللحوم خلال الأيام الماضية بأسعار أعلى من مستوياتها الطبيعية، مؤكدًا توقعه استقرار أسعار اللحوم الحمراء في محلات الجزارة خلال الفترة المقبلة.