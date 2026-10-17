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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة لخفض أسعار اللحوم وتحويل زيادة الإنتاج إلى مكاسب للمواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين بشأن آليات الاستفادة من ارتفاع أعداد رؤوس الماشية في مصر من نحو 5.5 مليون رأس عام 2014 إلى 8.6 مليون رأس وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم إلى نحو 600 ألف طن عام 2025، لضمان انعكاس نمو الثروة الحيوانية على أسعار اللحوم وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد " أباظة " أن تنمية الثروة الحيوانية تمثل أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب، مشيرًا إلى أن زيادة أعداد الماشية والإنتاج المحلي تمثل خطوة مهمة، لكن النجاح الحقيقي لهذه الجهود يجب أن يقاس بقدرتها على زيادة المعروض في الأسواق وتحقيق أسعار مناسبة للمستهلكين موضحاً أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم رغم تنامي الإنتاج يفرض ضرورة مراجعة حلقات المنظومة بالكامل، بداية من الأعلاف وتكاليف التربية والتحصينات والرعاية البيطرية، مرورًا بالنقل والتداول والتوزيع، وصولًا إلى منافذ البيع، مع تحديد أسباب عدم انتقال الزيادة في الإنتاج بالقدر الكافي إلى انخفاض الأسعار.

وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلاً : متى يشعر المواطن بانخفاض أسعار اللحوم؟ وما خطة الحكومة لربط زيادة الإنتاج المحلي بمستهدفات واضحة لزيادة المعروض وخفض الأسعار، وما الأسباب التي قد تحول دون انتقال ثمار نمو الثروة الحيوانية إلى المستهلك النهائي؟

وما خطة خفض تكلفة الأعلاف؟ وهل توجد آليات لتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، والتوسع في استخدام البدائل المحلية الآمنة، بما يقلل تكاليف التربية ويرفع الجدوى الاقتصادية لمشروعات التسمين؟

وما حجم الاستفادة الفعلية لصغار المربين من التمويل الميسر والمشروع القومي للبتلو؟ وما الإجراءات المطلوبة لتسهيل حصولهم على التمويل والرعاية البيطرية والتحصينات وتحسين السلالات؟

وكيف ستواجه الحكومة حلقات الوساطة والممارسات الاحتكارية؟ وهل توجد منظومة رقمية لمتابعة حركة الماشية واللحوم من المزرعة إلى منافذ البيع، ورصد هوامش التداول والتغيرات السعرية؟.

دعم صغار المربين

وطالب " أباظة " بالتوسع في دعم صغار المربين، وتطوير المجازر وسلاسل التبريد والنقل، وزيادة منافذ بيع اللحوم بأسعار مناسبة، وتكثيف الرقابة على الأسواق، مع نشر بيانات دورية عن الإنتاج والتكاليف والأسعار مشدداً على ضرورة وضع خطة متكاملة تربط تنمية الثروة الحيوانية بخفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض، مؤكدًا أن الهدف النهائي ليس زيادة أعداد رؤوس الماشية فحسب، وإنما بناء منظومة إنتاج وتسويق أكثر كفاءة تحقق الأمن الغذائي، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتترجم جهود الدولة إلى أسعار أكثر ملاءمة للمواطنين .

أحمد فؤاد أباظة مجلس النواب هشام بدوى الزراعة اللحوم

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