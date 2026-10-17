قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد رمضان 2027 في مصر.. رؤية الهلال وأول أيام الصيام
أبو العينين: مصر سند أشقائها.. و رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة
من ليفربول إلى طرابزون.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية
انتقادات واسعة للرئيس الفرنسي.. ماكرون يرقص والبلاد تواجه احتجاجات عنيفة
خلال لقائه الوزير عبدالعاطي.. عراقجي: إيران تتمسك بالدبلوماسية والسلام وخفض التوتر
لو نسيت الكمبيوتر شغال.. اعرف إزاي تقفله أو تعيد تشغيله من موبايل أندرويد
رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية
تركي آل الشيخ: السعودية ومصر جناحا الأمة.. وحبنا للرئيس السيسي ليس من فراغ
بني سويف.. ضبط محطة وقود جمعت 17 ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء
بداية المشوار.. موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
بعد تصريحات الرئيس السيسي عن 2030 وقيادة الدولة.. عمرو أديب: الخبر عامل صدمة
عودة الشناوي وبقرار في الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة كيتارا في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب يشيدون بدعوة الرئيس السيسي للبرلمان لدعم الدفاع عن الأشقاء .. ويؤكدون : تفويض القوات المسلحة رسالة واضحة برفض المساس بالأمن العربي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أميرة خلف
  • برلماني: الموقف المصري تجاه السعودية يجسد عمق الروابط التاريخية
  • برلماني: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي
  • نائب: أمن الخليج يمثل ملف رئيسي يمنظومة الأمن القومي العربي

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بدعوة الرئيس السيسي لجلسة طارئة لتفويض القوات المسلحة للدفاع عن الأشقاء إذا لزم الأمر، مؤكدين أن أمن السعودية في صدارة التحرك المصري . 

بداية، أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، بشأن استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة العربية السعودية حال طلبها، تعكس ثوابت الدولة المصرية في حماية الأمن القومي العربي، وترسخ مبدأ أن أمن دول الخليج يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

وأضاف عمار، أن دعوة الرئيس إلى عقد جلسة طارئة بمجلس النواب للحصول على تفويض بشأن أي تحرك تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها، تحمل دلالات سياسية واستراتيجية مهمة، في مقدمتها أن مصر تتعامل مع التهديدات التي تواجه الدول العربية باعتبارها مسؤولية مشتركة، وأن مواقفها تستند إلى رؤية واضحة لحماية استقرار المنطقة وصون سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

الموقف المصري تجاه المملكة العربية السعودية يجسد عمق الروابط التاريخية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري تجاه المملكة العربية السعودية يجسد عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، ويؤكد أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة تستدعي تنسيقًا عربيًا فاعلًا، وقدرة على التعامل مع المخاطر بما يحول دون اتساع دائرة الصراع.

وأشار حسن عمار، إلى أن طلب التفويض البرلماني يعكس أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة في التعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومي، وفقًا للأطر الدستورية والمؤسسية، بما يضمن وضوح المسؤوليات في اتخاذ القرارات المصيرية، ويؤكد أن حماية الأمن العربي تتطلب مواقف عملية تتناسب مع حجم التحديات القائمة.

وشدد النائب، على أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والعمل على احتواء التوترات الإقليمية ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع، بالتوازي مع تمسك مصر بحق الدول العربية في حماية أمنها وسيادتها، مؤكدًا أن الحفاظ على تماسك الصف العربي وتعزيز التعاون المشترك يمثلان ضرورة لحماية مصالح الشعوب العربية ومواجهة التهديدات التي تستهدف استقرار المنطقة . 

من جانبه،أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان من أجل الحصول على تفويض للتحرك دفاعًا عن أمن المملكة العربية السعودية إذا طلبت ذلك، تمثل تطورًا مهمًا في الموقف المصري المعلن تجاه حماية الأمن العربي.

وقال عبده، إن مصر تتعامل مع أمن السعودية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، وإن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق، فضلًا عن المصالح الاستراتيجية المشتركة التي تجعل استقرار المملكة عنصرًا أساسيًا في استقرار الخليج والمنطقة بأكملها.

وأضاف عبده، أن طلب الرئيس تفويض مجلس النواب يعكس حرص القيادة السياسية على استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بتحرك القوات المسلحة في هذا الإطار، بما يعزز وضوح القرار ومسؤوليته المؤسسية.

حماية الأمن والسيادة

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تأكيد الرئيس السيسي أن مصر لا تحارب أحدًا ولا تعتدي على أحد يوضح أن الهدف من الموقف المصري هو حماية الأمن والسيادة، وليس إشعال صراعات جديدة، مشيرًا إلى أن الاستجابة لأي طلب سعودي ستكون مرتبطة بطبيعة الطلب والإجراءات التي تقرها الدولة.

ولفت عبده، إلى أن أمن السعودية ودول الخليج يرتبط كذلك بأمن البحر الأحمر والممرات الملاحية وحركة التجارة الدولية، وهو ما يجعل التنسيق العربي ضرورة لحماية المصالح المشتركة، مؤكدا أن مصر ستواصل أداء دورها الإقليمي في دعم الاستقرار واحتواء الأزمات، وأن التضامن مع السعودية يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة .

في سياق متصل،أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للحصول على تفويض بشأن الإجراءات التي قد تتخذها مصر للدفاع عن أمن السعودية، إذا طلبت المملكة ذلك، تعكس جدية الموقف المصري تجاه التحديات التي تواجه المنطقة.

وقال توفيق، إن الرسالة التي وجهها الرئيس السيسي تؤكد أن العلاقات المصرية السعودية تقوم على شراكة استراتيجية ومصير مشترك، وأن أمن المملكة واستقرارها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر ودول الخليج، في ظل تشابك التحديات الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة العربية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن عرض الأمر على مجلس النواب للحصول على التفويض اللازم يبرز أهمية المسار المؤسسي في القرارات المرتبطة بالأمن القومي، ويؤكد أن أي تحرك محتمل يخضع للإجراءات الدستورية المطلوبة، وفقًا لطبيعة القرار والظروف المحيطة به.

وأوضح توفيق، أن تأكيد الرئيس أن مصر لا تحارب أحدًا ولا تهاجم أحدًا يحدد إطار التحرك المصري، القائم على الدفاع عن الأمن والاستقرار والاستجابة لطلب المملكة في حال تقدمت به، وليس الدخول في صراعات أو توسيع نطاق المواجهة.

وأشار توفيق، إلى أن أمن الخليج يمثل أحد الملفات الرئيسية في منظومة الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد للسعودية يمكن أن ينعكس على استقرار المنطقة والممرات البحرية والمصالح الاقتصادية. وشدد على أهمية التنسيق بين الدول العربية، بما يحافظ على سيادتها ويمنع التصعيد، مؤكدًا أن مصر تملك دورًا محوريًا في دعم التوازن والاستقرار الإقليمي . 

النواب الرئيس السيسي القوات المسلحة السعودية حسن عمار الأكاديمية العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

دعاء الفجر للرزق

أفضل دعاء الفجر للرزق المستجاب وجلب المال والبركة وتيسير الأمور

ترشيحاتنا

ميدو

ميدو يدافع عن ناصر منسي: أخطأ ويجب أن يعاقب دون ذ.بحه معنويا

عصام عبدالفتاح

عصام عبدالفتاح عن حكم القمة 133: بنقيم الحكام الأجانب في الدوري السعودي فقط

تشكيل أتلتيكو

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول.. سيموني يجري تغييرات واسعة

بالصور

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد