نواب يشيدون بدعوة الرئيس السيسي للبرلمان لدعم الدفاع عن الأشقاء .. ويؤكدون : تفويض القوات المسلحة رسالة واضحة برفض المساس بالأمن العربي

برلماني: الموقف المصري تجاه السعودية يجسد عمق الروابط التاريخية

برلماني: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي

نائب: أمن الخليج يمثل ملف رئيسي يمنظومة الأمن القومي العربي

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بدعوة الرئيس السيسي لجلسة طارئة لتفويض القوات المسلحة للدفاع عن الأشقاء إذا لزم الأمر، مؤكدين أن أمن السعودية في صدارة التحرك المصري .

بداية، أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، بشأن استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة العربية السعودية حال طلبها، تعكس ثوابت الدولة المصرية في حماية الأمن القومي العربي، وترسخ مبدأ أن أمن دول الخليج يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

وأضاف عمار، أن دعوة الرئيس إلى عقد جلسة طارئة بمجلس النواب للحصول على تفويض بشأن أي تحرك تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها، تحمل دلالات سياسية واستراتيجية مهمة، في مقدمتها أن مصر تتعامل مع التهديدات التي تواجه الدول العربية باعتبارها مسؤولية مشتركة، وأن مواقفها تستند إلى رؤية واضحة لحماية استقرار المنطقة وصون سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

الموقف المصري تجاه المملكة العربية السعودية يجسد عمق الروابط التاريخية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري تجاه المملكة العربية السعودية يجسد عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، ويؤكد أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة تستدعي تنسيقًا عربيًا فاعلًا، وقدرة على التعامل مع المخاطر بما يحول دون اتساع دائرة الصراع.

وأشار حسن عمار، إلى أن طلب التفويض البرلماني يعكس أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة في التعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومي، وفقًا للأطر الدستورية والمؤسسية، بما يضمن وضوح المسؤوليات في اتخاذ القرارات المصيرية، ويؤكد أن حماية الأمن العربي تتطلب مواقف عملية تتناسب مع حجم التحديات القائمة.

وشدد النائب، على أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والعمل على احتواء التوترات الإقليمية ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع، بالتوازي مع تمسك مصر بحق الدول العربية في حماية أمنها وسيادتها، مؤكدًا أن الحفاظ على تماسك الصف العربي وتعزيز التعاون المشترك يمثلان ضرورة لحماية مصالح الشعوب العربية ومواجهة التهديدات التي تستهدف استقرار المنطقة .

من جانبه،أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان من أجل الحصول على تفويض للتحرك دفاعًا عن أمن المملكة العربية السعودية إذا طلبت ذلك، تمثل تطورًا مهمًا في الموقف المصري المعلن تجاه حماية الأمن العربي.

وقال عبده، إن مصر تتعامل مع أمن السعودية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، وإن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق، فضلًا عن المصالح الاستراتيجية المشتركة التي تجعل استقرار المملكة عنصرًا أساسيًا في استقرار الخليج والمنطقة بأكملها.

وأضاف عبده، أن طلب الرئيس تفويض مجلس النواب يعكس حرص القيادة السياسية على استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بتحرك القوات المسلحة في هذا الإطار، بما يعزز وضوح القرار ومسؤوليته المؤسسية.

حماية الأمن والسيادة

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تأكيد الرئيس السيسي أن مصر لا تحارب أحدًا ولا تعتدي على أحد يوضح أن الهدف من الموقف المصري هو حماية الأمن والسيادة، وليس إشعال صراعات جديدة، مشيرًا إلى أن الاستجابة لأي طلب سعودي ستكون مرتبطة بطبيعة الطلب والإجراءات التي تقرها الدولة.

ولفت عبده، إلى أن أمن السعودية ودول الخليج يرتبط كذلك بأمن البحر الأحمر والممرات الملاحية وحركة التجارة الدولية، وهو ما يجعل التنسيق العربي ضرورة لحماية المصالح المشتركة، مؤكدا أن مصر ستواصل أداء دورها الإقليمي في دعم الاستقرار واحتواء الأزمات، وأن التضامن مع السعودية يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة .

في سياق متصل،أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للحصول على تفويض بشأن الإجراءات التي قد تتخذها مصر للدفاع عن أمن السعودية، إذا طلبت المملكة ذلك، تعكس جدية الموقف المصري تجاه التحديات التي تواجه المنطقة.

وقال توفيق، إن الرسالة التي وجهها الرئيس السيسي تؤكد أن العلاقات المصرية السعودية تقوم على شراكة استراتيجية ومصير مشترك، وأن أمن المملكة واستقرارها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر ودول الخليج، في ظل تشابك التحديات الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة العربية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن عرض الأمر على مجلس النواب للحصول على التفويض اللازم يبرز أهمية المسار المؤسسي في القرارات المرتبطة بالأمن القومي، ويؤكد أن أي تحرك محتمل يخضع للإجراءات الدستورية المطلوبة، وفقًا لطبيعة القرار والظروف المحيطة به.

وأوضح توفيق، أن تأكيد الرئيس أن مصر لا تحارب أحدًا ولا تهاجم أحدًا يحدد إطار التحرك المصري، القائم على الدفاع عن الأمن والاستقرار والاستجابة لطلب المملكة في حال تقدمت به، وليس الدخول في صراعات أو توسيع نطاق المواجهة.

وأشار توفيق، إلى أن أمن الخليج يمثل أحد الملفات الرئيسية في منظومة الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد للسعودية يمكن أن ينعكس على استقرار المنطقة والممرات البحرية والمصالح الاقتصادية. وشدد على أهمية التنسيق بين الدول العربية، بما يحافظ على سيادتها ويمنع التصعيد، مؤكدًا أن مصر تملك دورًا محوريًا في دعم التوازن والاستقرار الإقليمي .