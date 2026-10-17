للدفاع عن الأشقاء.. الرئيس السيسي يطلب انعقاد البرلمان في جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم إذا طُلب من مصر

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بانعقاد البرلمان المصري في جلسة طارئة، لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات لحماية الأشقاء في الخليج والدفاع عنهم، إذا طُلب من مصر ذلك.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، أنه يدرك أن اتخاذ هذه الإجراءات يتطلب تصديق البرلمان المصري.

تفويض بالحماية والدفاع

وقال الرئيس السيسي: «أرجو أن ينعقد البرلمان في جلسة طارئة علشان يعطينا هذا التفويض إذا طُلب منا»، مشددًا على أن الأمر يتعلق بالدفاع فقط، ولا يستهدف محاربة أي طرف أو مهاجمته.

دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خريجي الدفعات الجديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، وأفراد القوات المسلحة الموجودين، بأداء التحية العسكرية للأشقاء في دول الخليج.

وأكد السيد الرئيس السيسي، أن الأشقاء في دول الخليج وقفوا إلى جانب مصر في عامي 2011 و2013، مقدمًا لهم الشكر والتقدير على هذا الموقف، مشددًا على أن مصر لن تتخلى عن حماية ودعم المملكة العربية السعودية.