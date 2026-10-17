فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

نشرت الفنانة ميس حمدان، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي.

إطلالة ميس حمدان

وأطلت ميس حمدان، مرتديه فستان طويل دون أكمام باللون الأسود والذهبي، وجاء الفستان بتصميم عصري يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ميس حمدان، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ميس حمدان، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بشكل أنيق ليتناسب مع إطلالتها الجذابة.

ونعرض لكم صور الفنانة ميس حمدان