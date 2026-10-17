فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة ياسمينا العبد، بإطلالة أنيقة ولافته خلال فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة.

إطلالة ياسمينا العبد

أطلت ياسمينا العبد، مرتديه فستان طويل مطرز باللون الاخضر الفاتح مع تصميم لافت وجذابة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ياسمينا العبد، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها الجذابة.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمينا العبد، في المكياج على اللون الأخضر الفاتح والأسود ليكشف جمال عيونها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمينا العبد