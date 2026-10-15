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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمينا العبد بإطلالة كلاسيكية في افتتاح مهرجان الجونة

الفنانة ياسمينا العبد
الفنانة ياسمينا العبد
أوركيد سامي

ظهرت الفنانة ياسمينا العبد بإطلالة كلاسيكية  خلال تقديمها حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة بدورته التاسعة

كما تم اختيار ياسمينا العبد لتكون ضمن قائمة هذا العام التابعة لينضم  اسمها إلى عدد من المبدعين والمؤثرين الذين يشكلون ملامح صناعة الأزياء والموضة عالمياً. 

وفي سياق آخر، تسعد ياسمينا العبد لتصوير مسلسلها بنت إمبارح المقرر عرضه في موسم رمضان ٢٠٢٧، والذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها في رمضان.

تجسد ياسمينا العبد شخصية فتاة أرستقراطية تدعى نور، تمر بالعديد من الأزمات والتحديات التي تؤدي إلى تحولات جذرية في حياتها. المسلسل مكون من ١٥ حلقة و من إنتاج أحمد الجنايني، تأليف عمرو مدحت، قصة منة لطفي، و اخراج ثروت مصطفي.

وفي سياق آخر، تنتظر ياسمينا عرض فيلم ولا كان على البال يوم ٢١ أكتوبر في دور العرض بطولة ياسمينا العبد ونور النبوي.

فيلم ولا كان على البال بطولة نور النبوي، ياسمينا العبد، أشرف عبد الباقي، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد، وإنتاج أحمد بدوي، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

كما انتهت النجمة ياسمينا العبد من تصوير فيلم ممسوس، الذي من المقرر عرضه خلال الشهور المقبلة.

تدور الأحداث حول مجموعة من الشباب الذين يقررون خوض مغامرة استكشافية للبحث في أشهر الأماكن التي يُشاع أنها مسكونة بالجن في مصر، بهدف كشف حقيقة الأساطير المتداولة حولها.

يضم العمل عدد كبير من النجوم الشباب، ياسمينا العبد، عمر رزيق، يوسف رأفت، تارا عبود، عبد الرحمن محمد، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج محمد نصار، صلاح الجهيني.

وفي سياق آخر، يعرض لياسمينا العبد مسلسل 50/50 على منصة يانجو بلاي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

وفي سياق آخر، تألقت ياسمينا العبد على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته ٧٨  

ويعد أحدث أعمال ياسمينا العبد مسلسل ميد ترم، الذي يعتبر أول بطولة درامية مطلقة لها، وشاركها البطولة يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، إخراج مريم الباجوري.

وفي سياق آخر شاركت ياسمينا العبد في افتتاحية المتحف المصري الكبير، وتلقت اشادات واسعة بادائها وظهورها خلال الاحتفالية. وأعلن الاتحاد الأوروبي في مصر عن اختيار ياسمينا العبد سفيرةً للنوايا الحسنة لمبادرة "فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي المتكامل (IWFS)"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المياه.

تواصل ياسمينا العبد حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصلت مؤخرًا على تنوية خاص من لجنة التحكيم لأفضل ممثلة عن فيلم إلى ريما بمهرجان بورسعيد السينمائي، وجائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان كأس إنرجي عن دورها في مسلسل لام شمسية، كما كرّمت في حفل Creative Summit عن نفس الدور، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز الجمهور Dear Guest.

الفنانة ياسمينا العبد اخبار الفن نجوم الفن

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