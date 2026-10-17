عودة الشناوي وبقرار في الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة كيتارا في الكونفدرالية

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة كيتارا الأوغندي، في المباراة المقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم، على استاد هويما بأوغندا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة كيتارا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أشرف داري، أكرم توفيق، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، عمر الساعي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أفشة.

خط الهجوم: منصف بقرار.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه أمام كيتارا، تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب، في إطار مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.