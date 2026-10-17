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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سجال كروي بسبب القمة.. الدردير: الحظ كان مع الأحمر والخطيب يدافع عن فوز الأهلي

الأهلي
الأهلي
يمنى عبد الظاهر

دخل عمرو الدردير، الناقد الرياضي، في نقاش مع إيهاب الخطيب بشأن فوز الأهلي على الزمالك، بعدما أرجع الدردير انتصار الفريق الأحمر إلى الحظ، وهو ما اعترض عليه الخطيب، مستشهدًا بتفاصيل هدفي المباراة.

وقال عمرو الدردير، في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك مكنش كويس، ولا الأهلي كان كويس. إحنا اتغلبنا مباراة، متغلبناش بطولة، عادي».

ورد إيهاب الخطيب على حديث الدردير، متسائلًا عن مستوى الأهلي خلال اللقاء، قائلًا: «أمال لو الأهلي كان كويس، كان كسب كام؟».

من جانبه، تمسك الدردير برأيه بشأن دور الحظ في نتيجة المباراة، موضحًا: «الحظ كان مع الأهلي، كورتين بجولين».

لكن الخطيب اعترض على هذا التفسير، قائلًا: «حظ إيه؟ دي كورة متشالة من خارج الـ18»، ليرد الدردير بأن الكرة اصطدمت بأحد اللاعبين وغيرت اتجاهها قبل دخولها المرمى.

وتواصل النقاش بين الطرفين بشأن الهدف الآخر، بعدما تساءل الخطيب عن مدى ارتباطه بالحظ، قائلًا: «طب وهدف بقرار اللي رقص فيه اتنين، إيه الحظ اللي فيه؟».

ورد الدردير على ذلك بالإشارة إلى وجود مخالفة قبل تسجيل الهدف، قائلًا: «كان فيه فاول قبلها».

وتباينت وجهات نظر الطرفين بشأن أسباب فوز الأهلي على الزمالك، بين تفسير الدردير للنتيجة باعتبار أن الحظ لعب دورًا في حسمها، واعتراض الخطيب الذي رأى أن تفاصيل الأهداف لا تدعم هذا التفسير.

عمرو الدردير إيهاب الخطيب الزمالك الأهلي الخطيب

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