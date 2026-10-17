يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي كواليس تعثر انتقال محمود ممدوح إلى نادي الزمالك، بعدما كان اللاعب ضمن الأسماء التي اختارها أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، لتدعيم الفريق خلال الفترة الماضية، قبل أن ينضم إلى مودرن سبورت ويصبح هداف الدوري.

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وقال مهيب عبد الهادي، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن أحمد سليمان كان صاحب فكرة التعاقد مع محمود ممدوح، عندما كان اللاعب ضمن صفوف حرس الحدود، مشيرًا إلى أن اللاعب وقّع بالفعل على الانتقال إلى الزمالك، لكن الصفقة لم تكتمل.

وأضاف مهيب أن أحمد سليمان وقّع مع اللاعب أثناء وجوده في المستشفى، موضحًا أن غيابه بسبب ظروفه الصحية أدى إلى توقف متابعة الصفقة، رغم أنه كان من المفترض أن يستكمل مجلس إدارة الزمالك الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد.

وتساءل مهيب عن أسباب عدم إتمام الصفقة، خاصة أن محمود ممدوح أصبح من أبرز لاعبي الدوري، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانات فنية كبيرة، وأن تألقه الحالي قد يجعله هدفًا للأهلي خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح أحمد سليمان أنه كان يسعى في بداية فترة المجلس إلى تكوين فريق قوي للزمالك، من خلال ضم مجموعة من اللاعبين الذين لم يكونوا معروفين بشكل كبير آنذاك، لافتًا إلى أن محمود ممدوح كان ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم الفريق.

وأشار سليمان إلى أن تجربة بناء فريق قوي سبق أن نجحت مع الزمالك في عام 2014، عندما انضم عدد من اللاعبين الذين ساهموا في حصد بطولتي الدوري والكأس، من بينهم محمد الشناوي وباسم مرسي وطارق حامد، بحسب تصريحاته.

وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك أن محمود ممدوح وقّع بالفعل بصورة طبيعية، باعتباره لاعبًا حرًا، وكانت هناك حالة من الاطمئنان إلى إمكانية إتمام الصفقة، بما يخدم خطة تطوير الفريق، لكنه أشار إلى أنه لا يتذكر تفاصيل جميع الظروف التي أدت إلى تعثرها.

وقال سليمان: «أنا معرفش الظروف اللي حصلت، ومش عايز أذكر تفاصيل مش متأكد منها دلوقتي، لكن في النهاية نادي مودرن سبورت هو اللي أخد اللاعب».

وفي السياق نفسه، شدد بدر رجب على أن غياب أحمد سليمان بسبب خضوعه لعملية جراحية لم يكن من المفترض أن يؤدي إلى توقف الصفقة بالكامل، موضحًا أنه كان ينبغي على أحد المسؤولين متابعة الإجراءات واستكمال التعاقد.

وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن آلية متابعة الصفقات داخل الزمالك، خصوصًا أن محمود ممدوح تحول لاحقًا إلى أحد الأسماء البارزة في الدوري، بعدما كان قريبًا من ارتداء القميص الأبيض.