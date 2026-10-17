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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سليمان: معتمد جمال يتعرض للهجوم رغم ظروفه الصعبة.. والنتائج جيدة

احمد سليمان
احمد سليمان
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

دافع أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة معتمد جمال واللاعبين، مؤكدًا أن الفريق يتعرض لضغوط كبيرة وحملات هجوم وتشكيك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وقال أحمد سليمان، خلال تصريحاته عبر برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «MBC مصر»، إن نتيجة الفوز على الجيش الرواندي بهدف دون رد تُعد جيدة، موجهًا التهنئة إلى جماهير الزمالك والجهاز الفني، معربًا عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية خلال لقاء العودة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك أن الفريق يواجه ضغوطًا كبيرة، مشيرًا إلى وجود هجوم وصفه بالغريب على معتمد جمال وجهازه المعاون، إلى جانب حملات تستهدف اللاعبين وتشكك في قدراتهم.

وعندما أشار الإعلامي مهيب عبد الهادي إلى أن خسارة الزمالك أمام الأهلي قد تكون سببًا في الانتقادات، رد سليمان بأن الظروف الحالية صعبة، مستشهدًا بما حدث في الموسم الماضي، عندما خسر الفريق أمام الأهلي قبل أن ينجح في حصد لقب الدوري المصري في النهاية.

وأضاف سليمان أن هناك حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الجهاز الفني واللاعبين، متسائلًا عما إذا كانت هذه الحملات مقصودة، في ظل ما يواجهه الفريق من ظروف صعبة، مؤكدًا أن اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم رغم الإصابات.

وتابع: «الراجل مسافر وهو تعبان ومش قادر بيتهاجم، قاعد يتهاجم، لعيبة مصابة وبتلعب بكل طاقتها بتتهاجم»، في إشارة إلى الضغوط التي يتعرض لها الجهاز الفني واللاعبون.

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى وجود حالة من الجدل حول الفريق، معتبرًا أن هناك محاولات للتشكيك في قدرات اللاعبين والجهاز الفني والتقليل من الفريق، وهو ما يزيد الضغوط عليه ويدخله في أزمات.

وعن تقييمه لمستوى الزمالك والنتائج التي يحققها الفريق، أكد سليمان أن النتائج مقبولة في ظل الظروف الحالية، باستثناء مباراة الأهلي، مشددًا على أن الفريق يتعرض لانتقادات متواصلة.

وفي المقابل، سأله مهيب عبد الهادي عما إذا كان راضيًا عن مستوى الزمالك، قبل أن يعترض على وصف الانتقادات بأنها حملات هجوم، مشيرًا إلى أن خسارة الفريق أمام الأهلي بنتيجة 2-0 أمر طبيعي أن تتناوله وسائل الإعلام.

وتأتي تصريحات أحمد سليمان في أعقاب فوز الزمالك على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليقترب الفريق خطوة من التأهل إلى الدور التالي، قبل مواجهة الإياب.

أحمد سليمان الزمالك إدارة نادي الزمالك معتمد جمال الأهلي عضو مجلس إدارة الزمالك

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