الزمالك يوقع عقوبة مالية مغلظة على ناصر منسي عقب لقاء الجيش الرواندي
قرر عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، توقيع عقوبة مالية مغلظة على ناصر منسي لاعب الفريق، بسبب تصرفه خلال مباراة الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب تسجيله لهدف فريقه في اللقاء.
وحقق الزمالك فوزا ثمينا خارج الديار على الجيش الرواندي بهدف دون رد، مساء يوم /الجمعة/، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.
وقال نادي الزمالك - في بيان له - إن اللاعب قام بالاعتذار للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال ولعبد الناصر محمد مدير الكرة واللاعبين عقب المباراة.
وأوضح البيان، أن اللاعب تقبل العقوبة التي تم توقيعها عليه، وأعلن ذلك في فيديو قام بتسجيله عقب المباراة مباشرة.