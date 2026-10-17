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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الإيقاف لأجل غير مسمى إلى التحذير من معتمد جمال كيف استقبل نجوم الزمالك تصرف ناصر منسي؟

ناصر منسي
ناصر منسي
محمود أحمد

أشعلت واقعة إلقاء ناصر منسي مهاجم الزمالك قميص الفريق عقب تسجيل هدف الفوز أمام الجيش الرواندي موجة من الانتقادات داخل الوسط الزملكاوي بعدما تحول الهدف الذي منح الفريق الأبيض انتصارًا ثمينًا خارج أرضه إلى أزمة انضباطية أثارت جدلًا واسعًا بين نجوم النادي السابقين

وبينما اعتذر ناصر منسي لجماهير الزمالك وأعلن تحمله مسؤولية تصرفه وتقبله أي عقوبة تصاعدت المطالب بضرورة التعامل بحسم مع الواقعة لتتجاوز ردود الفعل مجرد انتقاد انفعال اللاعب وتفتح النقاش حول احترام قميص النادي ومكانة المدير الفني وحدود التعبير عن الغضب داخل الملعب

أسامة نبيه يطالب بإيقاف ناصر منسي لأجل غير مسمى

جاءت التصريحات الأكثر حدة من أسامة نبيه نجم الزمالك السابق الذي طالب بتوقيع عقوبة أكثر صرامة على مهاجم الفريق معتبرًا أن الغرامة المالية المغلظة التي أعلن النادي توقيعها لا تتناسب مع حجم الواقعة من وجهة نظره

وقال نبيه إن ناصر منسي يستحق الإيقاف لأجل غير مسمى بدلًا من الاكتفاء بالعقوبة المالية مشددًا على ضرورة فرض الانضباط داخل صفوف الفريق الأبيض وعدم السماح بتكرار مثل هذه التصرفات.

كما أبدى نجم الزمالك السابق تحفظه على آلية اتخاذ قرار العقوبة موضحًا أنه كان ينبغي على عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي التشاور مع المدير الفني معتمد جمال قبل حسم الموقف معربًا عن أمنيته في أن يطالب الجهاز الفني بعقوبة أكبر على اللاعب

وشدد نبيه على أن الزمالك لا يتوقف على لاعب بعينه وأن الفريق يمتلك القدرة على تحقيق الانتصارات بمختلف العناصر المتاحة في رسالة تؤكد من وجهة نظره أن الانضباط يجب أن يسبق الاعتبارات الفردية

جمال عبد الحميد: كان عليه احتضان معتمد جمال

أما جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق فركز على الطريقة التي عبّر بها ناصر منسي عن انفعاله عقب التسجيل مؤكدًا أن اللاعب كان عليه التحكم في مشاعره والتعامل مع الموقف بصورة مختلفة

وقال عبد الحميد إنه يتفهم رغبة ناصر منسي في المشاركة بصورة أساسية لكنه شدد على أن اختيار التشكيل وقرارات إشراك اللاعبين تظل من اختصاص المدير الفني

وأوضح أن المدرب يسعى دائمًا لتحقيق الفوز ويتحمل مسؤولية النتائج ويحصل على الإشادة عندما ينجح الفريق ولذلك يجب احترام قراراته حتى في حالة شعور اللاعب بالإحباط بسبب الجلوس على مقاعد البدلاء

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن منسي كان بإمكانه التعبير عن فرحته بالهدف والتوجه لاحتضان معتمد جمال بدلًا من إلقاء القميص معتبرًا أن ضبط الانفعالات في مثل هذه اللحظات يصب في مصلحة الفريق

أمير عزمي مجاهد يحذر من تداعيات الواقعة

من جانبه اتخذ أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق موقفًا رافضًا للتصرف محذرًا من تأثيره المحتمل على علاقة اللاعب بالمدير الفني خلال الفترة المقبلة

وقال مجاهد: «كابتن معتمد لما تعمل معاه كدة بتدبح القطة يعني بعد كدة كابتن معتمد هيلاعبك؟!»

وأكد رفضه إلقاء قميص الزمالك على الأرض مشددًا على أن ارتداء قميص النادي يمثل شرفًا لأي لاعب وأن المكانة التي يكتسبها اللاعب لدى الجماهير ترتبط أيضًا بتمثيله للقلعة البيضاء

وأضاف أن الواقعة تستوجب وقفة واضحة سواء فيما يتعلق باحترام قميص الزمالك أو التعامل مع المدير الفني معتبرًا أن الانضباط داخل الفريق لا يحتمل تجاهل مثل هذه التصرفات

حمادة أنور يربط بين الاعتذار والانضباط

وفي المقابل أعرب حمادة أنور المدير الإداري السابق للزمالك عن سعادته بعودة ناصر منسي إلى التسجيل معتبرًا أن هدفه أمام الجيش الرواندي يمثل دفعة معنوية مهمة للمهاجم والفريق خلال المرحلة المقبلة

لكنه في الوقت نفسه انتقد تصرف اللاعب عقب الهدف مشددًا على ضرورة احترام قيمة قميص الزمالك ومكانته لدى الجماهير مهما كانت الضغوط التي يتعرض لها اللاعب

وأكد أن التعبير عن الغضب أو الاعتراض يجب أن يتم بصورة احترافية لا تسيء إلى النادي مطالبًا بالتعامل مع الواقعة وفقًا للوائح الانضباط بما يضمن عدم تكرارها ويحافظ على هيبة الفريق

ويعكس موقف حمادة أنور الجمع بين تقدير أهمية عودة اللاعب إلى التهديف ورفض الطريقة التي عبّر بها عن انفعاله دون أن يلغي أحد الأمرين الآخر

اعتذار ناصر منسي هل يطوي صفحة الأزمة؟

في مواجهة الانتقادات حرص ناصر منسي على تقديم اعتذار علني لجماهير الزمالك عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» مؤكدًا أن إلقاء القميص كان تصرفًا خاطئًا وأن الضغوط والانفعالات لا تمثل مبررًا لما حدث

وشدد مهاجم الزمالك على تقديره للنادي وجماهيره وتقبله أي عقوبة قد تصدر بحقه مؤكدًا أن علاقته بالقلعة البيضاء تتجاوز مجرد كونه لاعبًا في صفوف الفريق وأنه يسعى إلى رد اعتباره أمام الجماهير من خلال أدائه واجتهاده داخل الملعب

وجاء الاعتذار بعدما سجل منسي هدف الفوز على الجيش الرواندي في الدقيقة 89 من مباراة ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا ليمنح الزمالك انتصارًا ثمينًا خارج ملعبه قبل مواجهة الإياب التي يسعى خلالها الفريق إلى حسم التأهل

لكن الاعتذار لم ينهِ الجدل بشأن كيفية التعامل مع الواقعة خاصة في ظل المطالب بتغليظ العقوبة والتأكيد على ضرورة احترام القميص وقرارات الجهاز الفني

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