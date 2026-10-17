500 ألف جنيه.. تعليق مثير من أحمد دويدار بعد قرار الزمالك ضد ناصر منسي

كشف أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، عن توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه على ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب ما حدث عقب تسجيله هدف الفوز أمام الجيش الرواندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عاجل | الزمالك يفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه على ناصر منسي، بسبب ما حدث عقب تسجيل الهدف مباشرة»، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار فرض الانضباط والحفاظ على مبادئ وقيم القلعة البيضاء.

الزمالك يفوز على الجيش الرواندي

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ناصر منسي هدف الفوز للفريق الأبيض في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليمنح الزمالك أفضلية قبل مواجهة الإياب، التي يسعى خلالها الفريق إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواصلة مشواره في المسابقة المحلية، بالتزامن مع منافساته في بطولة دوري أبطال إفريقيا.