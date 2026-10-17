ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

قدم ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذارًا لجماهير القلعة البيضاء، بعد واقعة إلقاء قميص النادي، مؤكدًا تحمله مسؤولية تصرفه، وتقبله لأي عقوبة قد تصدر بحقه.

وكتب ناصر منسي عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «جمهور الزمالك العظيم، بيتي وأهلي وسندي بعد ربنا، أنا بكتب الكلام ده وأنا حاسس إني لازم أعتذر لكل زملكاوي زعل مني».

وأضاف: «سبب رمي التيشيرت كان تصرف غلط، وأنا بعتذر عنه بكل صدق، ومهما كان الضغط أو الانفعال اللي كنت بمر بيه، ده مش مبرر للتصرف ده، وأنا متقبل أي عقوبة».

وأكد مهاجم الزمالك تقديره لفضل النادي وجماهيره عليه، قائلًا: «نادي الزمالك وجمهوره ليهم فضل كبير عليّ بعد ربنا، وعمري ما أنكر فضل المكان اللي اداني الثقة والفرصة، ولا أنسى حب الجمهور اللي دايمًا كان سند ليا».

وتابع: «كل هدف بجيبه، وكل نجاح بوصل له، وراه فضل ربنا ودعم النادي وجمهوره وزمايلي وكل الناس اللي واقفة جنبي».

وشدد ناصر منسي على ارتباطه بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أن الزمالك بالنسبة له ليس مجرد نادٍ، بل بيت وعائلة وانتماء، مضيفًا: «أنا واحد منكم، والزمالك بالنسبة لي مش مجرد نادي، الزمالك بيت وعيلة وانتماء، وناصر منسي عمره ما ينسى فضل الزمالك وجمهوره عليه».

وواصل: «إحنا عيلة واحدة، ومهما حصل مش هنسمح لأي حاجة أو لأي حد يفرق بينا. يمكن نختلف أو نزعل، لكن اللي بينا أكبر من أي موقف، وحب الزمالك هو اللي بيجمعنا دايمًا».

واختتم رسالته قائلًا: «حقكم عليّا، وبعتذر لكل زملكاوي زعل مني، وإن شاء الله أرد الاعتذار ده في الملعب بأدائي واجتهادي، وأفضل عند حسن ظنكم بيا.. عاش الزمالك، وعاش جمهوره العظيم، جمهور الزمالك دايمًا في القلب».

ناصر منسي يقود الزمالك للفوز على الجيش الرواندي

وكان ناصر منسي قد سجل هدف فوز الزمالك على الجيش الرواندي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 89، ليمنح الفريق الأبيض فوزًا ثمينًا خارج أرضه، ويعزز فرصه في التأهل إلى الدور التالي، قبل مواجهة الإياب التي يسعى خلالها الزمالك إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة العبور.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، في إطار استعدادات الفريق لمواصلة مشواره في المسابقات المحلية والقارية.