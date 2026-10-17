قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لقيت حب حياتي».. رانيا يوسف تتغزل في زوجها : أتمنى لبناتي شريك حياة زيه
بعد إقالتها من منصبها .. صحيفة بريطانية تكشف خليفة كاتي زكريا في البيت الأبيض
500 ألف جنيه.. تعليق مثير من أحمد دويدار بعد قرار الزمالك ضد ناصر منسي
متجهة لـ موسكو .. روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة
رانيا يوسف تفاجئ جمهورها : عايزة أفتح حضانة ومدرسة رقص
ما هو ضابط عقوق الوالدين في الإسلام؟.. احذر من هذه الأفعال
الدولار يقفز 1.17 جنيه في أسبوع.. قائمة الأسعار بالبنوك
تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل
ابنك مش بيركز في المذاكرة؟.. أخطاء شائعة تشتت انتباهه.. كيف تساعدين طفلك على التفوق و حب الدراسة
ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا
أسامة نبيه يشن هجومًا حادًا على ناصر منسي بعد واقعة القميص
في ليلة أسطورية.. عمر خيرت يضيء سماء تلال الفسطاط | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

منسي
منسي
يارا أمين

قدم ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذارًا لجماهير القلعة البيضاء، بعد واقعة إلقاء قميص النادي، مؤكدًا تحمله مسؤولية تصرفه، وتقبله لأي عقوبة قد تصدر بحقه.

وكتب ناصر منسي عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «جمهور الزمالك العظيم، بيتي وأهلي وسندي بعد ربنا، أنا بكتب الكلام ده وأنا حاسس إني لازم أعتذر لكل زملكاوي زعل مني».

وأضاف: «سبب رمي التيشيرت كان تصرف غلط، وأنا بعتذر عنه بكل صدق، ومهما كان الضغط أو الانفعال اللي كنت بمر بيه، ده مش مبرر للتصرف ده، وأنا متقبل أي عقوبة».

وأكد مهاجم الزمالك تقديره لفضل النادي وجماهيره عليه، قائلًا: «نادي الزمالك وجمهوره ليهم فضل كبير عليّ بعد ربنا، وعمري ما أنكر فضل المكان اللي اداني الثقة والفرصة، ولا أنسى حب الجمهور اللي دايمًا كان سند ليا».

وتابع: «كل هدف بجيبه، وكل نجاح بوصل له، وراه فضل ربنا ودعم النادي وجمهوره وزمايلي وكل الناس اللي واقفة جنبي».

وشدد ناصر منسي على ارتباطه بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أن الزمالك بالنسبة له ليس مجرد نادٍ، بل بيت وعائلة وانتماء، مضيفًا: «أنا واحد منكم، والزمالك بالنسبة لي مش مجرد نادي، الزمالك بيت وعيلة وانتماء، وناصر منسي عمره ما ينسى فضل الزمالك وجمهوره عليه».

وواصل: «إحنا عيلة واحدة، ومهما حصل مش هنسمح لأي حاجة أو لأي حد يفرق بينا. يمكن نختلف أو نزعل، لكن اللي بينا أكبر من أي موقف، وحب الزمالك هو اللي بيجمعنا دايمًا».

واختتم رسالته قائلًا: «حقكم عليّا، وبعتذر لكل زملكاوي زعل مني، وإن شاء الله أرد الاعتذار ده في الملعب بأدائي واجتهادي، وأفضل عند حسن ظنكم بيا.. عاش الزمالك، وعاش جمهوره العظيم، جمهور الزمالك دايمًا في القلب».

ناصر منسي يقود الزمالك للفوز على الجيش الرواندي

وكان ناصر منسي قد سجل هدف فوز الزمالك على الجيش الرواندي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 89، ليمنح الفريق الأبيض فوزًا ثمينًا خارج أرضه، ويعزز فرصه في التأهل إلى الدور التالي، قبل مواجهة الإياب التي يسعى خلالها الزمالك إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة العبور.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، في إطار استعدادات الفريق لمواصلة مشواره في المسابقات المحلية والقارية.

موعد مباراة الزمالك القادمة ناصر منسي منسي نادي الزمالك جمهور الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

بيزيرا

كان بيبكي.. الزمالك يكشف تفاصيل فيديو اعتذار بيزيرا قبل رحيله

ترشيحاتنا

بيتكوين

"بيتكوين" ترتد فوق 80 ألف دولار مع انتعاش الأسهم الآسيوية

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تسجل أداء قريبا من التوازن في تداولات آخر أيام الأسبوع

سعر الذهب

نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

بالصور

ابنك مش بيركز في المذاكرة؟.. أخطاء شائعة تشتت انتباهه.. كيف تساعدين طفلك على التفوق و حب الدراسة

ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه
ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه
ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه

حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026

بفستان أحمر ناعم .. ليلى علوي في مهرجان الجونة السينمائي

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

بإطلالة لافتة.. إلهام شاهين تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد