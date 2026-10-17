قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لقيت حب حياتي».. رانيا يوسف تتغزل في زوجها : أتمنى لبناتي شريك حياة زيه
بعد إقالتها من منصبها .. صحيفة بريطانية تكشف خليفة كاتي زكريا في البيت الأبيض
500 ألف جنيه.. تعليق مثير من أحمد دويدار بعد قرار الزمالك ضد ناصر منسي
متجهة لـ موسكو .. روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة
رانيا يوسف تفاجئ جمهورها : عايزة أفتح حضانة ومدرسة رقص
ما هو ضابط عقوق الوالدين في الإسلام؟.. احذر من هذه الأفعال
الدولار يقفز 1.17 جنيه في أسبوع.. قائمة الأسعار بالبنوك
تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل
ابنك مش بيركز في المذاكرة؟.. أخطاء شائعة تشتت انتباهه.. كيف تساعدين طفلك على التفوق و حب الدراسة
ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا
أسامة نبيه يشن هجومًا حادًا على ناصر منسي بعد واقعة القميص
في ليلة أسطورية.. عمر خيرت يضيء سماء تلال الفسطاط | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الروح الرياضية تجمع القطبين.. عمرو الدردير يساند الأهلي قبل مواجهة كيتارا

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي
يارا أمين

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير دعمه للنادي الأهلي قبل مواجهته المرتقبة أمام كيتارا الأوغندي، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن المنافسة بين الأهلي والزمالك لا تمنع مساندة الأندية المصرية في مشوارها القاري.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عشان خاطر الحلوين دول أنا هشجع الأهلي في الكونفدرالية أمام كيتارا.. ناس زي العسل، وبغض النظر عن المناوشات والمنافسة بينا، إلا إنه في النهاية الأهلي بيمثل مصر والزمالك بيمثل مصر، وبنتمنى كل واحد فيهم يكمل ونحصد اللقبين إن شاء الله».

وتفاعل الدردير مع مشجعي الأهلي، مشيرًا إلى أن المنافسة بين قطبي الكرة المصرية لا تتعارض مع دعم الأندية التي تمثل مصر في البطولات الإفريقية، متمنيًا تتويج الأهلي والزمالك باللقبين القاريين.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب، وتُعزز فرصه في مواصلة مشواره بالبطولة والمنافسة على اللقب.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة العودة بين الأهلي وكيتارا على استاد القاهرة الدولي يوم 24 أكتوبر الجاري، في إطار سعي الفريق الأحمر لحسم تأهله ومواصلة المنافسة القارية.

كيتارا الأوغندي الأهلي والزمالك فيسبوك الأهلي موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

بيزيرا

كان بيبكي.. الزمالك يكشف تفاصيل فيديو اعتذار بيزيرا قبل رحيله

ترشيحاتنا

فيضانات تركيا

وزير خارجية باكستان يعرب عن تعازيه في ضحايا فيضانات تركيا

وزير النفط العراقي

العراق: تطوير حقول كركوك الأربعة يرفع الإنتاج إلى 450 ألف برميل يومياً

وزارة المالية الكورية

وزارة المالية الكورية: الاقتصاد يواصل التعافي بدعم من الصادرات والاستهلاك المحلي

بالصور

ابنك مش بيركز في المذاكرة؟.. أخطاء شائعة تشتت انتباهه.. كيف تساعدين طفلك على التفوق و حب الدراسة

ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه
ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه
ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه

حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026

بفستان أحمر ناعم .. ليلى علوي في مهرجان الجونة السينمائي

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

بإطلالة لافتة.. إلهام شاهين تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد