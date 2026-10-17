الروح الرياضية تجمع القطبين.. عمرو الدردير يساند الأهلي قبل مواجهة كيتارا

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير دعمه للنادي الأهلي قبل مواجهته المرتقبة أمام كيتارا الأوغندي، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن المنافسة بين الأهلي والزمالك لا تمنع مساندة الأندية المصرية في مشوارها القاري.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عشان خاطر الحلوين دول أنا هشجع الأهلي في الكونفدرالية أمام كيتارا.. ناس زي العسل، وبغض النظر عن المناوشات والمنافسة بينا، إلا إنه في النهاية الأهلي بيمثل مصر والزمالك بيمثل مصر، وبنتمنى كل واحد فيهم يكمل ونحصد اللقبين إن شاء الله».

وتفاعل الدردير مع مشجعي الأهلي، مشيرًا إلى أن المنافسة بين قطبي الكرة المصرية لا تتعارض مع دعم الأندية التي تمثل مصر في البطولات الإفريقية، متمنيًا تتويج الأهلي والزمالك باللقبين القاريين.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب، وتُعزز فرصه في مواصلة مشواره بالبطولة والمنافسة على اللقب.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة العودة بين الأهلي وكيتارا على استاد القاهرة الدولي يوم 24 أكتوبر الجاري، في إطار سعي الفريق الأحمر لحسم تأهله ومواصلة المنافسة القارية.