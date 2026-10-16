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الأهلي يتمسك باستمرار بن شرقي وتجديد عقده.. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتمسك باستمرار بن شرقي وتجديد عقده.. تفاصيل

بن شرقي
بن شرقي
عمرو مصطفى

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، تمسك إدارة الكرة باستمرار المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية داخل صفوف الفريق.

الأهلي يتمسك باستمرار بن شرقي وتجديد عقده

 

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تعمل على تقريب وجهات النظر مع اللاعب بشأن المقابل المالي في العقد الجديد، من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ويحسم ملف التجديد دون تعقيدات.

وأضاف أن بن شرقي يحصل حاليًا على راتب سنوي يقترب من مليون و600 ألف دولار، وهو ما يجعل ملف المقابل المالي أحد أبرز النقاط المطروحة خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين حيث يسعى النادي الأحمر لتقليل المقابل المادي إلى ما يقرب من 900 ألف دولار في الموسم.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة تسعى للوصول إلى صيغة مناسبة لتجديد التعاقد، بما يتماشى مع رؤية النادي المالية، مع التأكيد على أهمية استمرار اللاعب المغربي ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل الرغبة في الحفاظ على القوة الهجومية للأهلي والمنافسة على مختلف البطولات.

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