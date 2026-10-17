الزمالك يفرض غرامة مالية مغلظة على ناصر منسي بعد مواجهة الجيش الرواندي

قرر عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، توقيع عقوبة مالية مغلظة على ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، على خلفية التصرف الذي صدر منه خلال مواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم نجاحه في تسجيل هدف الفوز للفريق الأبيض.

وجاء قرار إدارة الكرة في إطار حرص الجهاز الفني والإداري على فرض الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق، والتأكيد على ضرورة التزام جميع اللاعبين بالتعليمات والقواعد المنظمة، بغض النظر عن دورهم في تحقيق الانتصارات أو تسجيل الأهداف الحاسمة.

ناصر منسي يعتذر للجهاز الفني وزملائه في الزمالك

وحرص ناصر منسي على تقديم اعتذار رسمي للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، بالإضافة إلى زملائه اللاعبين، وذلك خلال تناول وجبة العشاء مساء اليوم، عقب انتهاء مواجهة الجيش الرواندي.

وتقبل مهاجم الزمالك العقوبة المالية التي تم توقيعها عليه، بعدما أبلغه مدير الكرة بقيمة الغرامة المقررة، في خطوة تعكس قبوله بقرار الجهاز الإداري ورغبته في تجاوز الموقف والتركيز مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

كما أعلن ناصر منسي تقبله للعقوبة المالية من خلال مقطع فيديو سجله عقب انتهاء المباراة مباشرة، ليؤكد احترامه للقرارات الصادرة بحقه والتزامه بما تقرره إدارة النادي.

الزمالك يفوز على الجيش الرواندي بهدف قاتل

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب الجيش الرواندي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح ناصر منسي في تسجيل هدف الانتصار للفريق الأبيض بالدقيقة 90 من عمر المباراة، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب، بعدما جاءت المواجهة صعبة على الزمالك حتى الدقائق الأخيرة.

موعد مباراة العودة بين الزمالك والجيش الرواندي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر الجاري، حيث يسعى الزمالك إلى استغلال أفضلية الفوز في لقاء الذهاب وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز أو التعادل في مباراة العودة لضمان العبور إلى الدور المقبل، ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا