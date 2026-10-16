فرحة من القلب.. عمرو الدردير عن مشجع أهلاوي احتفل بهدف الزمالك: شكرا يا محترم

علّق الناقد الرياضي عمرو الدردير على صورة لمشجع أهلاوي ظهر في حالة من الفرحة العارمة بهدف ناصر منسي، مهاجم الزمالك، في شباك الجيش الرواندي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الدردير الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب مازحًا: «المشجع الأهلاوي ده بيشجع الزمالك من أول دقيقة لآخر دقيقة، وزي ما شفتوا فرحته بهدف الزمالك لا توصف، باينها طالعة من القلب، فإحنا كلنا بنهدي له المكسب ده بكل روح رياضية، شكرًا يا محترم».

وحقق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ناصر منسي هدف الفوز للفريق الأبيض في الدقيقة 89، ليمنح الزمالك أفضلية قبل مباراة العودة، التي يسعى خلالها الفريق لحسم تأهله إلى الدور التالي من البطولة القارية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.