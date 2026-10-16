في الدقيقة 90.. ناصر منسي يسجل الهدف الأول الزمالك في الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا

نجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق الزمالك في مرمى الجيش الوطني الرواندي لتصبح النتيجة 1-0 للفارس الأبيض، في اللقاء الذي يجمعهما في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل منسي الهدف في الدقيقة 90 من عمر اللقاء بتسديد زاحفة في مرمى الجيش الرواندي.

تشكيل الزمالك

حراس المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - عبد الله الزناري - عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد ربيع - عبدالله السعيد

خط الهجوم: عدي الدباغ - حسام أشرف - شيكو بانزا

البدلاء:

محمد صبحي - أحمد حسام - محمد فرج - محموج جهاد - إيشو - محمد حامد - احمد الجفالي - ناصر منسي - أحمد شريف

وكان معتمد جمال المدير الفني، قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي على ستاد أماهورو في كيجالي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساءً.