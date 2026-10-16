الروح الرياضية تنتصر.. مشجعون أهلاوية يحتفلون بهدف فوز الزمالك في الجيش الرواندي

تصدرت لقطات احتفال عدد من مشجعي النادي الأهلي بهدف فوز الزمالك على الجيش الرواندي في اللحظات الأخيرة من المباراة، مشهد الروح الرياضية بين جماهير الكرة المصرية، بعدما أظهر مشجع أهلاوي مساندته للفريق الأبيض خلال المواجهة التي جمعته بمنافسه الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا توثق احتفال مشجعين أهلاوية بهدف الزمالك القاتل، الذي سجله ناصر منسي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، ليمنح الفريق الأبيض فوزًا ثمينًا خارج ملعبه، وسط تفاعل واسع مع المشهد الذي عكس الروح الرياضية بين جماهير القطبين.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الزمالك بهذا الفوز في وضع قدم في الدور التالي من البطولة القارية، قبل مواجهة العودة التي يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل رسميًا.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.