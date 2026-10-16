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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

3 تغييرات وعودة الشناوي.. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام كيتارا الأوغندي

الشناوي
الشناوي
أحمد أيمن

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط توقعات بإجراء تغييرات على التشكيل الأساسي، في خطوة تستهدف تجهيز الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مواجهة الإياب.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن ملامح التعديلات المنتظرة في تشكيل الأهلي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة يدرس إجراء ثلاثة تغييرات مقارنة بالتشكيل الذي خاض به الفريق مباراته الأخيرة أمام الزمالك في الدوري المصري.

محمد الشناوي يعود لحراسة الأهلي

أكد أحمد شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر محطة «أون سبورت»، أن محمد الشناوي مرشح للعودة إلى حراسة مرمى الأهلي في مواجهة كيتارا، بدلًا من مصطفى شوبير، في أحد أبرز التغييرات المتوقعة قبل اللقاء الإفريقي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة، التي تمثل محطة مهمة في مشوار الأهلي بالبطولة القارية، خاصة أن اللعب خارج الأرض يتطلب التركيز الدفاعي والقدرة على التعامل مع ضغط المنافس والجماهير.

وأوضح شوبير أن هناك تغييرين آخرين محتملين في التشكيل الأساسي، دون الكشف عن هوية اللاعبين الذين قد تشملهم التعديلات، لتبقى الاختيارات النهائية في يد الجهاز الفني وفقًا للحالة البدنية والفنية للعناصر المتاحة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا في الكونفدرالية

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع كيتارا الأوغندي في الرابعة عصر السبت المقبل، بتوقيت القاهرة وأوغندا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الفريق المصري إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة تمنحه أفضلية قبل مباراة العودة، في ظل طموحاته بالمنافسة على اللقب الإفريقي، ورغبته في تجاوز الأدوار الأولى بأقل قدر ممكن من الصعوبات.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية للجهاز الفني، الذي يعمل على الوصول إلى التشكيلة الأكثر جاهزية، مع مراعاة ظروف السفر ومتطلبات اللعب خارج الديار.

الأهلي يبدأ الاستعداد في أوغندا

وكان الأهلي قد خاض أول تدريباته في أوغندا، عقب وصول بعثة الفريق، حيث ركز المران على الجوانب البدنية واستعادة النشاط بعد رحلة السفر الطويلة.

وتضمنت التدريبات، فقرات تهدف إلى تخفيف الإجهاد وتجهيز اللاعبين بدنيًا، على أن تتبعها تدريبات تخصصية وخططية استعدادًا للمباراة.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني التشكيل النهائي قبل انطلاق اللقاء، وسط ترقب جماهيري لمعرفة هوية اللاعبين الذين سيعتمد عليهم عموتة، وما إذا كانت التغييرات الثلاثة ستمنح الأهلي دفعة قوية في بداية مشواره بالبطولة الإفريقية.

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