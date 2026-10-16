الأهلي يرتدي الزي الأسود أمام كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية

كشف الإعلامي أمير هشام عن ألوان قمصان فريقي الأهلي وكيتارا الأوغندي، خلال المواجهة المرتقبة بينهما غدًا السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح أمير هشام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأهلي سيرتدي الزي الأسود، فيما يظهر حارس مرمى الفريق بطاقم باللون الأزرق.

وأضاف أن فريق كيتارا الأوغندي سيرتدي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون السماوي.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي غدًا السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة العودة بين الأهلي وكيتارا الأوغندي يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، حيث يتطلع الفريق الأحمر إلى مواصلة مشواره في البطولة القارية والمنافسة على اللقب.