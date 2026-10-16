الأهلي يستقر على حارسه أمام كيتارا الأوغندي.. من هو ؟

أكد الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى النادي الأهلي، سيتولى حراسة مرمى الفريق الأحمر في مباراته المقبلة أمام كيتارا الأوغندي، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وقال شوبير إن محمد الشناوي سيكون بشكل مؤكد حارس مرمى الأهلي في مواجهة كيتارا، التي تأتي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي، في تمام الساعة الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مواجهة العودة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الإياب بين الفريقين يوم 24 أكتوبر الجاري، حيث يطمح الأهلي إلى حسم تأهله ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه

ويسعى الأهلي إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام كيتارا الأوغندي، لتسهيل مهمته في لقاء العودة بالقاهرة، ومواصلة المنافسة على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأمل الفريق الأحمر في استغلال خبرات لاعبيه وتحقيق أفضلية في مواجهة الذهاب، قبل خوض مباراة الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.