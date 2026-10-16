قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي اليوم.. اعرف طريقة المشاهدة

تبحث جماهير نادي الزمالك عن القناة المجانية الناقلة لمباراة الفريق أمام الجيش الرواندي، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027.

وأعلنت قناة MBC مصر 2 نقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي مجانًا، لتمنح جماهير القلعة البيضاء فرصة متابعة المواجهة القارية عبر البث المفتوح.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي اليوم

تنطلق مباراة الزمالك والجيش الرواندي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تساعده على الاقتراب من التأهل قبل مباراة العودة المقررة في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.

تردد قناة MBC مصر 2 الناقلة للمباراة

يمكن استقبال قناة MBC مصر 2 عبر القمر الصناعي نايل سات، وفق بيانات التردد التالية:

التردد: 11470.

11470. الاستقطاب: رأسي (عمودي).

رأسي (عمودي). معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ولمشاهدة المباراة، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على بيانات التردد، ثم البحث عن القناة وحفظها ضمن قائمة القنوات، مع مراعاة تحديث بيانات الاستقبال إذا لم تظهر القناة.