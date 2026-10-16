كأس أمم أفريقيا.. طاقم تحكيم مصري لمباراة ناميبيا والكاميرون

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة ناميبيا والكاميرون ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 إلى طاقم حكام مصري بقيادة أمين عمر.

يضم طاقم التحكيم كلا من أمين عمر حكمًا للساحة، ويساعده محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدان، ومحمود وفا حكمًا رابعا.

وفي سياق آخر يواصل منتخبنا الوطني مواليد 2009، تحضيراته من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر المقبلين’ عندما يشارك في النسخة الرابعة عشرة لكأس الخليج في هذه المرحلة السنية، التي تنطلق غدا السبت في ضيافة قطر أيضاً، بمشاركة 8 منتخبات خليجية، بالإضافة لمنتخب الصين كضيف شرف.