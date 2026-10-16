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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل ما تريد معرفته عن مشاركه منتخب 2009 في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يواصل منتخبنا الوطني مواليد 2009، تحضيراته من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر المقبلين’ عندما يشارك في النسخة الرابعة عشرة لكأس الخليج في هذه المرحلة السنية، التي تنطلق بعد غد السبت في ضيافة قطر أيضاً، بمشاركة 8 منتخبات خليجية، بالإضافة لمنتخب الصين كضيف شرف.

ويقدم موقع الاتحاد المصري لكرة القدم بعض المعلومات عن مشاركه المنتخب :

- يخوض منتخب مصر البطولة للمرة الأولى في تاريخه بالمجموعة الثانية رفقة منتخبات السعودية والكويت والعراق واليمن.

- يستهل "الفراعنة" مشوارهم في البطولة يوم السبت أمام منتخب السعودية على ملعب حمد الكبير في الساعة الخامسة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة.

- في الجولة الثانية يلعب المنتخب مع نظيره الكويتي على ملعب سعود بن عبدالرحمن في الساعة 5.45 دقيقة أيضاً بتاريخ 20 أكتوبر.

- في الجولة الثالثة يواجه منتخب مصر نظيره العراقي على ملعب سعود بن عبد الرحمن في تمام الثامنة بتاريخ 23 أكتوبر.

- يختتم منتخب مصر مشواره في مرحلة المجموعات أمام منتخب اليمن على ملعب حمد الكبير في تمام الثامنة بتاريخ 26 أكتوبر.

- تقام النسخة رقم 14 للبطولة خلال الفترة من 17 أكتوبر الحالي وحتى 4 نوفمبر المقبل في ضيافة قطر بمشاركة 10 منتخبات هي: (قطر – الإمارات – البحرين – سلطنة عمان - الصين) في المجموعة الأولى و(مصر – السعودية – العراق - الكويت – اليمن ) في المجموعة الثانية.

- بعد 31 سنة على انطلاق كأس الخليج للكبار عام 1970 بالبحرين ’ بدأت هذه البطولة للمرة الأولى عام 2001 في ضيافة البحرين أيضاً، وتوج منتخب سلطنة عمان باللقب وحل المنتخب السعودي وصيفاً.

- منتخب السعودية صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 6 ألقاب آخرها في النسخة السابقة في قطر عندما تفوق على منتخب الإمارات (2 – 0).

- منتخبات آخران تمكنا من الصعود إلى منصة التتويج وهما منتخب الإمارات العربية المتحدة برصيد 4 ألقاب ومنتخب سلطنة عمان برصيد 3 ألقاب.

- منذ نسختها الأولى حطت البطولة الرحال في 5 دول هي: البحرين ’ السعودية ’ الإمارات ’ الكويت وقطر، التي استضافتها في 6 مناسبات سابقة أعوام: 2003 ’ 2011 ’ 2013 ’ 2015 ’ 2016 و2025.

كاس العالم منتخب ٢٠٠٩ خليجي

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