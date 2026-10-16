خالد طلعت ينتقد محمد صلاح بعد مشاركته مع طرابزون على ملعب نجيل صناعي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على مشاركة محمد صلاح نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي، امام كوبس الفنلندي على ملعب نجيل صناعي.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “محمد صلاح لعب اساسي مع طرابزون وسجل جول وصنع جول على ملعب نجيل صناعي !!! .. رغم انه رفض يلعب ماتش مصر وجنوب السودان عشان على ملعب نجيل صناعي !!!”.

محمد صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على كوبس الفنلندي

وكان فريق طرابزون سبور التركي قد حقق الفوز على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027.

وافتتح بول أونواتشو التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة من محمد صلاح، قبل أن يضيف النجم المصري الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وعزز فرانكولينو تقدم طرابزون سبور بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47، ثم أحرز الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بينما سجل بيتري بينانين وجوستاف إنجفال هدفي الفريق الفنلندي في الدقيقتين 54 و90+6.

وبهذه النتيجة، حصد طرابزون سبور أول ثلاث نقاط له في مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشهد التشكيل الأساسي لطرابزون سبور أمام كوبس مشاركة محمد صلاح، الذي ارتدى القميص رقم 10، تحت قيادة المدير الفني الألماني توماس رايس.