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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه الأفضلية قبل مباراة العودة في القاهرة.

موعد ومكان مباراة الزمالك والجيش الرواندي

يحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في مواجهة مرتقبة تقام على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات الدور الثاني والثلاثين من البطولة القارية.

الجيش الرواندي × الزمالك: الساعة 7 مساءً.

ويتطلع الفريق الأبيض إلى تقديم أداء قوي خلال اللقاء، مستفيدًا من خبرات لاعبيه في المنافسات الإفريقية، من أجل العودة بنتيجة إيجابية تساعده على الاقتراب من حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

الزمالك يبحث عن بداية قوية في مشواره الإفريقي

يدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة، حيث يستهدف تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب المقرر إقامته في القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأبيض في استغلال الحالة الفنية للاعبين وتقديم مستوى مميز على المستويين الدفاعي والهجومي، مع ضرورة التعامل بحذر مع المنافس، خاصة أن مباريات الذهاب خارج الديار تتطلب التركيز وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر على فرص التأهل.

ويسعى الزمالك إلى مواصلة مشواره في البطولة الإفريقية والمنافسة بقوة على اللقب، في ظل تطلعات جماهيره لتحقيق نتائج مميزة والعودة إلى منصات التتويج القارية.

الجيش الرواندي يتمسك باستغلال عاملي الأرض والجمهور

على الجانب الآخر، يخوض الجيش الرواندي المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

ويأمل الفريق الرواندي في استغلال هذه الأفضلية لتحقيق انتصار يمنحه دفعة قوية قبل مباراة العودة في القاهرة، حيث يدرك صعوبة المهمة أمام أحد أبرز الأندية المصرية والإفريقية.

الزمالك يتأهل إلى دور الـ32 بالفوز على إيه إس بورت

وكان الزمالك قد حجز مقعده في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي.

ويتطلع الفريق الأبيض إلى البناء على هذا التأهل ومواصلة نتائجه الإيجابية، من أجل تخطي عقبة الجيش الرواندي والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى دور المجموعات

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