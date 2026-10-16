قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكلفة الواحدة 170 ألف دولار.. أمريكا تستعد لاستخدام أم القنابل لضرب مواقع عسكرية بإيران
الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها
تقرير: إيران شنت 135 هجوما على 84 منشأة بدول الخليج
حققت 147 مليون دولار في 2025.. خريطة الأسواق المستوردة للتمور المصرية وفرص التصنيع المضاعف
إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بأمريكا ينتهي بمصرع المهاجم
القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات جورج بوش تعود إلى بحر العرب
نظر دعاوى طعون 1700 متضرر ضد تعديلات الإيجار القديم.. في هذا الموعد
بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية
ما هي شروط التوبة من الكبائر؟ .. دار الإفتاء تكشف عنها
سعر الدولار يقترب من 54 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في 10 بنوك
دعوى إلغاء حظر عمل السيدات بالخارج بالمهن الخدمية.. غدا
هل سورة يس لما قرأت له؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا عن فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الحميد بسيوني: مدرب الكرات الثابتة إضافة لجهاز الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
يمنى عبد الظاهر

أكد عبدالحميد بسيوني، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه تفاجأ بالطريقة التي خاض بها الفريق الأبيض مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، مشيرًا إلى أنها لم تكن الأنسب لطبيعة اللقاء.

وقال عبدالحميد بسيوني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن طريقة اللعب 4-3-3 كانت الأنسب للزمالك أمام الأهلي، موضحًا أنها تمنح الفريق توازنًا أكبر على المستويين الدفاعي والهجومي، في ظل امتلاك الأبيض جناحين يتمتعان بسرعات عالية.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن محمد هاني، لاعب الأهلي، قدم واحدة من أفضل مبارياته، مستفيدًا من قلة الضغط عليه خلال اللقاء.

وأوضح بسيوني أن الزمالك لم ينجح في صناعة فرص حقيقية خلال الشوط الأول، لكن أداء الفريق تحسن في الشوط الثاني بعد تعديل طريقة اللعب وإجراء التغييرات، ليظهر بصورة أفضل على المستوى الهجومي.

وتطرق عبدالحميد بسيوني إلى موقف معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، مؤكدًا أن المدرب يحقق نتائج جيدة على أرض الواقع، معربًا عن أمنيته بعدم وجود أي أحاديث بشأن إجراء تغييرات على الإدارة الفنية للفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فكرة التعاقد مع مدرب متخصص في الكرات الثابتة أمر طبيعي في كرة القدم، ويمكن أن تمثل إضافة للجهاز الفني، وتسهم في تطوير أداء اللاعبين والاستفادة بصورة أفضل من هذه المواقف خلال المباريات.

الزمالك مباراة القمة الأهلي نجم الزمالك معتمد جمال لاعب الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

مبادرة احلال السيارات

مبادرة إحلال السيارات 2026.. الشروط الكاملة والمستندات المطلوبة لاستبدال سيارتك القديمة بأخرى حديثة

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة

ترشيحاتنا

ماعت تحذر من تدويل شبكات دعم الحرب بالسودان

ماعت تحذر من تدويل شبكات دعم الحرب بالسودان وتطالب بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات

حالة الطقس

«اضطراب الملاحة وأمواج تصل لـ3 أمتار».. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة وتكشف خريطة الأمطار

عائلة الزعيم الغاني كوامي نكروما تنعى نجلها "جمال" بالقاهرة

عائلة الزعيم الغاني كوامي نكروما تنعى نجلها "جمال" بالقاهرة.. وتشكر مصر رئيسا وحكومة وشعبا على دعمه ورعايته

بالصور

يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وأسر ياسين على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد