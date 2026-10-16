عبد الحميد بسيوني: مدرب الكرات الثابتة إضافة لجهاز الزمالك

أكد عبدالحميد بسيوني، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه تفاجأ بالطريقة التي خاض بها الفريق الأبيض مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، مشيرًا إلى أنها لم تكن الأنسب لطبيعة اللقاء.

وقال عبدالحميد بسيوني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن طريقة اللعب 4-3-3 كانت الأنسب للزمالك أمام الأهلي، موضحًا أنها تمنح الفريق توازنًا أكبر على المستويين الدفاعي والهجومي، في ظل امتلاك الأبيض جناحين يتمتعان بسرعات عالية.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن محمد هاني، لاعب الأهلي، قدم واحدة من أفضل مبارياته، مستفيدًا من قلة الضغط عليه خلال اللقاء.

وأوضح بسيوني أن الزمالك لم ينجح في صناعة فرص حقيقية خلال الشوط الأول، لكن أداء الفريق تحسن في الشوط الثاني بعد تعديل طريقة اللعب وإجراء التغييرات، ليظهر بصورة أفضل على المستوى الهجومي.

وتطرق عبدالحميد بسيوني إلى موقف معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، مؤكدًا أن المدرب يحقق نتائج جيدة على أرض الواقع، معربًا عن أمنيته بعدم وجود أي أحاديث بشأن إجراء تغييرات على الإدارة الفنية للفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فكرة التعاقد مع مدرب متخصص في الكرات الثابتة أمر طبيعي في كرة القدم، ويمكن أن تمثل إضافة للجهاز الفني، وتسهم في تطوير أداء اللاعبين والاستفادة بصورة أفضل من هذه المواقف خلال المباريات.