إعلامي: معتمد جمال يصل رواندا فجر الجمعة.. وأتمنى أن يتجاوز الزمالك الكبوة

تحدث الإعلامي أمير هشام عن استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا صعوبة المواجهة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة ببطولة الدوري المصري.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن فريق الجيش الرواندي يُعد من الفرق الصعبة على ملعبه، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة المرتقبة، إلى جانب الحالة المعنوية التي يمر بها لاعبو الزمالك عقب الخسارة الأخيرة أمام الأهلي.

وأضاف أن الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، وليس فريقًا قليل الإمكانات حتى يعجز عن تقديم المستوى المطلوب، مشددًا على ضرورة ظهور رد فعل قوي من اللاعبين خلال المباراة، والخروج بنتيجة إيجابية، على أقل تقدير التعادل في رواندا.

وأوضح أمير هشام أن لاعبي الزمالك مطالبون بالفصل بين خسارة مباراة القمة ومواجهة الجيش الرواندي، والتركيز بشكل كامل على تحقيق نتيجة تساعد الفريق في مشواره الإفريقي، خاصة أن جماهير النادي تتطلع إلى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ عام 2002.

وشدد أمير هشام على أن خروج الزمالك من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا سيمثل كارثة كبيرة على جميع الأطراف داخل النادي، سواء مجلس الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين.

وأشار إلى أن جميع الاحتمالات تظل واردة في كرة القدم، لكن الزمالك عاد للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب عدة أعوام، وهو ما يجعل الخروج المبكر من البطولة أمرًا يصعب تقبله، في ظل طموحات الجماهير ببلوغ الأدوار المتقدمة والمنافسة على اللقب.

وتابع أن الحالة المعنوية للفريق ليست في أفضل مستوياتها بعد الخسارة أمام الأهلي، لكن ذلك يزيد من أهمية تقديم رد فعل قوي أمام الجيش الرواندي، واستعادة الثقة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار الإفريقي.

وفي سياق متصل، كشف أمير هشام أن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، من المنتظر أن يصل إلى رواندا فجر الجمعة، بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر، بسبب معاناته من آلام مستمرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن معتمد جمال يواصل التواصل بشكل دائم مع الجهاز المعاون، بقيادة إبراهيم صلاح وصلاح سليمان، لمتابعة التدريبات والاستعدادات الفنية والبدنية للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

واختتم أمير هشام حديثه بالتأكيد على أهمية تركيز لاعبي الزمالك على المباراة المقبلة، وتجاوز آثار خسارة القمة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجيش الرواندي، والحفاظ على آمال الفريق في مواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.