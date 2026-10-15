انتقد تامر بجاتو، محلل برنامج «البريمو» أداء الحكم السلوفيني الذي أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن مستواه لم يكن مناسبًا لحجم وقيمة المواجهة.

تامر بجاتو : حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك دون المستوى

وقال تامر بجاتو محلل برنامج «البريمو» على قناة TEN، الذي يقدمه الإعلامي محمد فاروق إن الحكم السلوفيني ظهر بمستوى فني متواضع خلال المباراة، ولم يكن على قدر المسؤولية في إدارة مواجهة بحجم مباراة الأهلي والزمالك، التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير داخل مصر وخارجها.

وأضاف أن الحكم كان قليلًا من الناحية الفنية على مدار اللقاء، وهو ما يعكس، من وجهة نظره، عدم التوفيق في اختيار الطاقم التحكيمي المناسب لإدارة واحدة من أهم مباريات الكرة المصرية.

وشدد تامر بجاتو على أن لجنة الحكام كان يجب عليها اختيار حكم أفضل من الناحية الفنية والتحكيمية لإدارة مباراة القمة، بما يتناسب مع أهمية المواجهة وحساسيتها، ويضمن خروج المباراة بأفضل صورة تحكيمية ممكنة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مباريات الأهلي والزمالك تحتاج إلى حكام يمتلكون خبرات كبيرة وقدرات فنية مميزة، نظرًا لطبيعة المواجهة والضغوط المصاحبة لها، بما يساعد على إدارة اللقاء بصورة عادلة وتجنب الأخطاء التي قد تثير الجدل بعد نهايته.

