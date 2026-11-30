كشفت يسر فاروق، شقيقة الفنان أحمد فلوكس، عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقها، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثار حالة من القلق والتساؤلات بين محبيه ومتابعيه، الذين حرصوا على الاطمئنان عليه ومعرفة تفاصيل حالته الصحية.

وطمأنت يسر فاروق جمهور شقيقها على حالته الصحية، مؤكدة أنه أصبح بحالة أفضل، وذلك في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، حيث قالت: «الحمد لله بخير، بقى أحسن»، في رسالة طمأنة لجمهوره ومحبيه بعد حالة القلق التي أثيرت بشأنه.

وكان الفنان أحمد فلوكس قد أعلن عن تعرضه لوعكة صحية من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو ما دفع متابعيه إلى التفاعل مع المنشور، وتوجيه رسائل الدعم والدعاء له بالشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية.

وتداول متابعو الفنان أحمد فلوكس أخبار حالته الصحية باهتمام، خاصة في ظل حرص الجمهور على متابعة أخباره والاطمئنان عليه، متمنين له دوام الصحة والعافية والعودة لممارسة حياته بصورة طبيعية.

وتأتي تصريحات شقيقته لتضع حدًا لحالة القلق التي انتابت محبيه، بعدما أكدت تحسن حالته الصحية، داعيةً إلى الاطمئنان عليه، وسط تمنيات جمهوره له بالشفاء التام.



يذكر أنه تعرض الفنان أحمد فلوكس لأزمة صحية طارئة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بعد إصابته بجلطة، وفق ما أعلنته صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان عبر موقع «فيسبوك» تعرضه لوعكة صحية، موضحة أنه يمر بحالة من الحزن الشديد والضغوط النفسية، مطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل وتجاوز أزمته الصحية

وكتبت الصفحة في منشورها: «نرجو من الجميع الدعاء للفنان أحمد فلوكس بالشفاء العاجل، حيث تعرض لجلطة نتيجة مروره بحالة من الحزن والزعل الشديد، ويتواجد حاليًا داخل أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة».

وأضافت: «نسأل الله العظيم أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يطمئن قلوب محبيه وجمهوره عليه، وأن يخرجه من هذه الأزمة سالمًا معافى».

واختتمت الصفحة منشورها برسالة مؤثرة دعت خلالها الجميع إلى مراعاة مشاعر الآخرين والحرص على انتقاء الكلمات، قائلة: «بتمنى من الجميع تخلي بالكم من كلامكم لبعض؛ لأن الكلمة أكبر من الرصاص»، كما وجهت رسالة دعم للفنان: «قلوبنا معك يا أحمد ودعواتنا لك بالصحة والعافية».