أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن اجتماع الحكومة اليوم لمتابعة تداعيات حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وما أسفر عنه من قرارات بشأن تعويض أسر الضحايا والمصابين وإعداد استراتيجية وطنية للحد من حوادث الطرق، يمثل تحركا مهما للتعامل مع تداعيات الحادث والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، من خلال إجراءات واضحة تجمع بين المسؤولية الإنسانية والحلول العملية.

وقال فرحات إن قرارات تعويض أسر الضحايا والمصابين وتوفير أوجه الدعم والرعاية لهم تؤكد حرص الدولة على مساندة المواطنين والوقوف إلى جانبهم في الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن سرعة التحرك في هذا الملف تعبر عن تقدير الدولة لحجم المعاناة التي تمر بها الأسر المتضررة، وضرورة توفير الدعم اللازم لها.

وأضاف أن حملة التبرعات والمساهمات التي انطلقت عقب الحادث كشفت عن أصالة المجتمع المصري وقيمه الراسخة في التكافل والتضامن، حيث بادرت مؤسسات وشركات ورجال أعمال وجمعيات أهلية ومواطنون بتقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين، في مشهد يعبر عن تماسك المجتمع وقدرته على التكاتف في أوقات الشدائد، ويؤكد أهمية المسؤولية المجتمعية في مساندة الفئات المتضررة.

وأوضح فرحات أن إعداد استراتيجية وطنية للحد من حوادث الطرق يمثل خطوة مهمة نحو معالجة أسباب الحوادث بصورة أكثر فاعلية، مشددا على ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية مراجعة التشريعات المنظمة لحركة المرور، وتشديد الرقابة على المخالفات الخطرة، ورفع كفاءة الطرق، والتأكد من صلاحية المركبات واستيفائها لاشتراطات السلامة الفنية، إلى جانب تعزيز الالتزام بقواعد القيادة الآمنة.

وأكد أن مواجهة حوادث الطرق تتطلب تشريعات حاسمة تحقق الردع وتمنع التهاون مع المخالفات التي تعرض حياة المواطنين للخطر، وفي مقدمتها القيادة المتهورة وتجاوز السرعات المقررة وعدم الالتزام باشتراطات السلامة، لافتا إلى أن التطبيق الصارم للقانون يمثل عنصرا أساسيا في نجاح أي استراتيجية تستهدف الحد من الحوادث وحماية مستخدمي الطرق.

وأشار فرحات إلى أهمية استمرار التنسيق بين وزارات الداخلية والنقل والصحة والتنمية المحلية، إلى جانب أجهزة الإسعاف والحماية المدنية، لضمان تكامل الجهود في الرقابة المرورية، وسرعة الوصول إلى مواقع الحوادث، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مؤكدا أن كفاءة منظومة التعامل مع الحوادث ترتبط بسرعة الاستجابة وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.

وشدد فرحات على أن مواجهة حوادث الطرق مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل دور الدولة مع وعي المواطنين والتزامهم بقواعد المرور، مؤكدا أن التضامن الذي أظهره المصريون عقب حادث الوراق يستحق التقدير والبناء عليه، وأن الهدف الأساسي من الاستراتيجية الجديدة يجب أن يكون حماية الأرواح، والحد من الحوادث، وتوفير أعلى معدلات الأمان على الطرق المصرية.