طالبت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن، المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، بإصدار بيان يوضح الموقف من الجدل المثار حول تلاوة المرأة للقرآن الكريم أمام الرجال، وذلك عقب الانتقادات التي تعرضت لها الفتاة نور محروس بسبب مشاركتها في برنامج «دولة التلاوة».

تلاوة القرآن الكريم

وقالت سعاد صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»، إن المجتمع يضم عدداً كبيراً من الفتيات الموهوبات في تلاوة القرآن الكريم، ويحتجن إلى فرص حقيقية لإظهار قدراتهن والمشاركة في الفعاليات والمسابقات الدينية.

وأشارت إلى أن جامعة الأزهر تضم آلاف المواهب النسائية التي تستحق الاهتمام والرعاية، مؤكدة ضرورة فتح المجال أمام هذه الطاقات لتقديم نماذج متميزة في تلاوة كتاب الله، بما يشجع الفتيات على تنمية مواهبهن والاقتداء بالنماذج الناجحة.

مشاركة وزير الأوقاف في جلسات البرنامج

وأشادت أستاذ الفقه المقارن، بمشاركة وزير الأوقاف في جلسات برنامج «دولة التلاوة»، واستماعه إلى تلاوات المتسابقين من الرجال والنساء والأطفال، متسائلة عن مبررات الاعتراض على مشاركة فتاة في تلاوة القرآن الكريم ضمن فعاليات البرنامج.

دعم المواهب النسائية وعدم التضييق على الفتيات

وشددت على أهمية دعم المواهب النسائية وعدم التضييق على الفتيات اللاتي يمتلكن أصواتاً متميزة في قراءة القرآن، مؤكدة أن المجتمع بحاجة إلى نماذج نسائية ناجحة تسهم في تشجيع الأجيال الجديدة على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته.