ينعى الكاتب الصحفي طه جبريل، رئيس تحرير موقع «صدى البلد»، والزملاء الصحفيون والعاملون بالموقع، ببالغ الحزن والأسى، والد الزميل العزيز، سعيد صلاح حجازي، المعد بقناة صدى البلد.

ويتقدم «صدى البلد» بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الزميل وأسرته الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتُشيع الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر من أمام مسجد سيدي خليفة، ويُقام العزاء اليوم بقرية نوي، بجوار قليوب، محافظة القليوبية.