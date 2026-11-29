استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، ونيافة الأنبا بضابا، أسقف إيبارشية نجع حمادي، وذلك في إطار متابعة قداسة البابا لشؤون الخدمة الرعوية بالإيبارشيات.

وخلال استقبال الأنبا أغناطيوس، عرض نيافته على قداسة البابا عددًا من الموضوعات المتعلقة بخدمته الرعوية في إيبارشية المحلة الكبرى، وجرى استعراض أبرز الملفات الخاصة بالعمل الرعوي والخدمة داخل الإيبارشية.

كما استقبل قداسة البابا الأنبا بضابا، أسقف إيبارشية نجع حمادي، حيث تناول اللقاء عرض ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالإيبارشية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص قداسة البابا تواضروس الثاني على متابعة أحوال الإيبارشيات والاطمئنان على سير العمل الرعوي والخدمي بها، والتواصل المستمر مع الآباء الأساقفة لمتابعة مختلف شؤون الخدمة الكنسية.