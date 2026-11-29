يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الاثنين معتدلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وحارا على جنوب الصعيد نهارا، مائلا للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع الخبراء وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد على مناطق من (السلوم – مطروح – العلمين) على فترات متقطعة، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوباً على (حلايب – شلاتين – مرسى علم) قد تغزر مساء وتكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة، أن تتشكل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3.5 متر واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية/ جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الجديدة 23 12

6 اكتوبر 23 12

بنها 22 14

دمنهور 21 13

وادى النطرون 21 14

كفر الشيخ 20 13

بلطيم 21 13

المنصورة 22 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 21 13

طنطا 20 12

دمياط 20 14

بورسعيد 23 15

الاسماعيلية 24 13

السويس 23 15

العريش 25 14

رفح 24 14

رأس سدر 25 15

نخل 22 11

كاترين 14 08

الطور 24 17

طابا 24 15

شرم الشيخ 30 20

الغردقة 28 18

الاسكندرية 22 15

العلمين 21 15

مطروح 22 16

السلوم 20 15

سيوة 21 12

رأس غارب 29 18

سفاجا 29 19

مرسى علم 30 21

شلاتين 31 21

حلايب 28 20

أبو رماد 30 19

مرسى حميرة 29 20

أبرق 31 21

جبل علبة 31 21

رأس حدربة 28 19

الفيوم 22 12

بني سويف 23 12

المنيا 23 10

أسيوط 23 11

سوهاج 25 14

قنا 27 16

الأقصر 28 17

أسوان 30 19

الوادى الجديد 25 14

أبوسمبل 30 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 35 26

المدينة 28 19

الرياض 28 16

المنامة 27 23

أبوظبى 31 21

الدوحة 28 23

الكويت 26 20

دمشق 18 08

بيروت 22 16

عمان 21 08

القدس 21 10

غزة 26 14

بغداد 25 15

مسقط 28 22

صنعاء 26 08

الخرطوم 36 22

طرابلس 19 15

تونس 19 11

الجزائر 17 10

الرباط 20 06

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 07 00

إسطنبول 09 06

إسلام آباد 24 10

نيودلهى 24 14

جاكرتا 33 25

بكين 17 -01

كوالالمبور 31 24

طوكيو 16 06

أثينا 10 06

روما 12 06

باريس 06 03

مدريد 13 03

برلين 02 00

لندن 14 10

مونتريال 08 -01

موسكو -05 -09

نيويورك 15 04

واشنطن 17 03

نواكشوط 32 20

أديس أبابا 25 14



