أكد الإعلامي أحمد موسى أن آلية التبرعات من خلال شهادات الاستثمار تتيح لأصحاب الحقوق الحصول على قيمة الشهادات نقدًا، حال عدم رغبتهم في الاحتفاظ بها أو الاستفادة من عوائدها، مشددًا على أن الأمر متروك بالكامل لاختيار المستحقين.

آلية واضحة للتعامل مع أموال التبرعات

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن البنك المركزي حدد آلية واضحة للتعامل مع أموال التبرعات، موضحًا أن الدولة لا تجبر أي شخص على استثمار أمواله أو الاحتفاظ بشهادة الاستثمار.

وأضاف أن من يرغب في الحصول على قيمة الشهادة يمكنه تسلمها وفق الإجراءات المحددة، قائلًا: «مش عايز شهادات؟ عايز قيمتها؟ خد قيمتها»، مؤكدًا أن صاحب الحق هو صاحب القرار في كيفية الحصول على مستحقاته.

ضمان وصول الأموال إلى أصحابها

وشدد أحمد موسى على أن الهدف هو ضمان وصول الأموال إلى أصحابها، وإتاحة الاختيار أمامهم دون تدخل من أي طرف في طريقة الاستفادة من مستحقاتهم.