وجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بإعداد مذكرة تفصيلية وعاجلة حول واقعة إصابة 6 تلاميذ بمدرسة جرجا الإعدادية بنين التابعة لإدارة جرجا التعليمية بإصابات متفرقة بالجسم نتيجة حدوث تدافع بين الطلاب أثناء وقت الانصراف من المدرسة.

محافظة سوهاج

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع عدد من الإصابات بين الطلاب عقب حدوث تدافع أثناء وقت الانصراف مما أسفر عن إصابة 6 تلاميذ ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبه أوضح ياسر أنس وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه بناءً علي توجيهات المحافظ تحرك ناصف ماهر وكيل المديرية فور وقوع الحادث إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب المصابين ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأشار إلى تماثل حالتين للشفاء وخروجهما بالفعل بينما يتبقى 4 طلاب يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وتشير التقارير الطبية إلى استقرار حالتهم الصحية. وأكد أن المديرية تتابع الحالة الصحية للطلاب المصابين عن كثب حتى الاطمئنان عليهم بشكل كامل.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم إحالة الواقعة بالكامل إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم للتحقيق العاجل والوقوف على أسباب الحادث ومدى التزام مسؤولي المدرسة بتطبيق قواعد الإشراف اليومي لتأمين خروج الطلاب وفحص جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيق.

وأكد مديرية التربية والتعليم بسوهاج استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة لهم وأن سلامة أبنائنا الطلاب تأتي في مقدمة أولوياتها وتحرص المديرية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طارئ وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للطلاب.