في لفتة إنسانية تعكس حرص القيادة التنفيذية بمحافظة سوهاج على التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، استجاب اللواء طارق راشد محافظ سوهاج بشكل فوري لاستغاثة إحدى المواطنات خلال جولته التفقدية الميدانية بنطاق حي غرب مدينة سوهاج.

وكانت المواطنة قد استوقفت المحافظ أثناء الجولة، عارضةً عليه معاناتها الشديدة وتنقلها المستمر بين عدد من المستشفيات بحثًا عن حلول طبية ناجزة لعلاج ابنتها المريضة، مؤكدة تعثرها في إنهاء الإجراءات اللازمة وحاجتها الماسة لتدخل عاجل لإنقاذ ابنتها وتخفيف آلامها.

محافظة سوهاج

وعلى الفور، وجه محافظ سوهاج بتخصيص سيارة لنقل المواطنة إلى ديوان عام المحافظة لضمان راحتها ومتابعة حالتها عن كثب.

وعقب انتهاء الجولة الميدانية مباشرة، استقبل المحافظ المواطنة في مكتبه واستمع إلى كافة تفاصيل الحالة الطبية لابنتها، حيث أجرى اتصالًا فوريًا بالمسؤولين في المستشفى المختص.

ووجه بسرعة استقبال الحالة والبدء الفوري في إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للطفلة دون أي تأخير.

وأكد محافظ سوهاج خلال اللقاء أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا أمام جميع المواطنين، وأن الجولات الميدانية تهدف بالأساس إلى تذليل العقبات وتقديم الدعم الفوري للحالات الإنسانية والصحية العاجلة.