أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، استعداد بلاده لوقف القتال على طول خط الجبهة الحالي مع روسيا، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل «تسوية كبيرة جداً» في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع قناة «الجزيرة»، إن أوكرانيا مستعدة للبقاء عند خطوط التماس الحالية ووقف العمليات القتالية، مضيفاً: «نحن مستعدون لمثل هذه الخطوات، للبقاء والتوقف عند هذا الحد. نطالب بوقف إطلاق النار على خط التماس. هل هو حل وسط؟ بالطبع، حل وسط كبير للغاية».

وأوضح الرئيس الأوكراني أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يريد الانسحاب من الأراضي الأوكرانية، مشيراً إلى أن كييف مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الحالي، والعمل على التوصل إلى تسوية عبر المسار الدبلوماسي.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جهوده لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الخامس، مؤكداً ضرورة التوصل إلى اتفاق لا تتحمل أوكرانيا وحدها تكلفته.

وقال: «آمل أن يستمر في إيجاد طريقة لإنهاء هذه الحرب دون أن تضطر أوكرانيا إلى دفع ثمنها لأن هذا ليس صحيحاً».

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي»، أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية ستُعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، دون تحديد موعدها حتى الآن.

ومن المنتظر أن تكون هذه الجولة الأولى منذ مفاوضات جنيف السويسرية في فبراير الماضي، فيما استضافت أبوظبي جولتين سابقتين من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة خلال يناير وفبراير.