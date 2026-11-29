رد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، وابن شقيق الزعيم الراحل ، على الرواية التي تتهم الرئيس الراحل أنور السادات بالإفراج عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين من السجون بهدف استخدامها في مواجهة التيار اليساري والناصري، مؤكدًا أن هذه الرواية «مغلوطة وغير صحيحة»، ولا تعكس حقيقة الملابسات التاريخية التي صاحبت القرار.





وكشف “ السادات ” خلال حواره لـ«صدى البلد» أن عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب آخرين، صدرت بحقهم أحكام خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، استنادًا إلى قانون أصدرته محكمة الثورة لمحاكمتهم، لافتا إلى أنه بعد تولي الرئيس السادات الحكم، جرى الطعن على هذه الأحكام، وكان من شأن قبول الطعن إبطال القانون، بما قد يترتب عليه الإفراج عن أعداد كبيرة من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة.

وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي أن عددًا من أعضاء مجلس قيادة الثورة، من بينهم حسين الشافعي وأحمد إبراهيم، كانوا ضمن المجموعة التي تقدمت بالطعن، استنادًا إلى عدم صحة توقيعاتهم على القانون.

وأشار إلى أنه في ضوء هذه الملابسات، وبناءً على نصائح قُدمت للرئيس السادات، رأت الدولة أن إصدار عفو عاجل عن المحكوم عليهم يمثل الخيار الذي يجنب البلاد تداعيات إبطال القانون، وما قد يترتب عليه من إفراج واسع عن أعداد كبيرة من المتهمين في قضايا مختلفة، كان من بينهم عدد من قيادات الإخوان المسلمين.

وأكد" السادات " أن الواقعة جرى توظيفها سياسيًا لاحقًا، من خلال الترويج لرواية مفادها أن الرئيس الراحل أفرج عن قيادات الإخوان بهدف خلق توازن سياسي ومواجهة التيارات اليسارية والناصرية، مشددًا على أن هذا التفسير لا يعكس، حقيقة الظروف التي أحاطت بالقرار.