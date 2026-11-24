أكد الدكتور عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان تعتمد على توظيف منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها إحدى أهم أدواتها في استهداف الدولة المصرية، والعمل على التأثير في الرأي العام من خلال نشر الشائعات وترويج الأكاذيب بالتزامن مع الأحداث المختلفة.

وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على شاشة DMC، أن ارتفاع وتيرة الشائعات خلال الفترة الأخيرة يعكس زيادة عدد المنصات الموجهة ضد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن استهداف مصر لا يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما يمتد إلى مراكز دراسات وقنوات تلفزيونية ومنصات إعلامية تعمل في اتجاه مناهض للدولة.

وأضاف، أن مصر تخوض معركة تتعلق بالهوية ومحاولات إسقاط الدولة من الداخل، معتبرًا أن الأدوات الإعلامية التي تستخدمها الجماعة تأتي في إطار محاولات مستمرة للتشكيك في مؤسسات الدولة ومواقفها.

وفي سياق متصل، أشار الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن توثيق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل شهادة مهمة على حقيقة الموقف المصري، مؤكدًا أن التاريخ بحاضره ومستقبله سينصف الدولة المصرية وقيادتها.

وأوضح أن الموقف المصري من مخطط التهجير كان موقفًا ثابتًا وشريفًا، وأن ما كشفته التصريحات والتوثيقات الأمريكية يؤكد صحة الرواية المصرية، خاصة أن هذه الشهادة صدرت عن رئيس دولة كانت تدير جانبًا رئيسيًا من المشهد السياسي خلال تلك المرحلة، ولديها اطلاع على تفاصيله وملابساته.

ولفت فاروق إلى أن جماعة الإخوان شنت حملات ضد الدولة المصرية عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة، مستخدمة منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تقارير ومنصات إعلامية خارجية تبنت، بحسب وصفه، مواقف تتعارض مع الموقف المصري وتتقاطع مع الطرح الإسرائيلي.

وتساءل عن الجهات التي تدير الجماعة وتمول أنشطتها، مشيرًا إلى أن تعدد الأدوات التي تستخدمها، سواء من خلال مؤسسات التنظيم الدولي أو المنصات الإعلامية المختلفة، يكشف طبيعة الحملة المستمرة التي تستهدف الدولة المصرية.

وشدد فاروق على أن الاعترافات والتوثيقات الصادرة عن مسؤولين كانوا طرفًا مباشرًا في إدارة الأزمة تمثل أهمية خاصة في مواجهة محاولات التشكيك في الرواية المصرية والعربية، مؤكدًا أن الحقائق تكشف بمرور الوقت حقيقة المواقف، وأن محاولات نشر الشائعات والأكاذيب وتلفيق الاتهامات لم تنجح في مواجهة الإرادة والإدارة المصرية.