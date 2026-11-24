حذر المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، من المخاطر المحتملة لاستخدام تطبيق Instinct AI، في ظل الانتشار السريع الذي حققه منذ إطلاقه، بعدما نجح في جذب نحو 100 ألف مستخدم خلال ساعات قليلة، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب الإقبال عليه وطبيعة الصلاحيات التي يطلبها من المستخدمين، وأن التطبيق اعتمد على استراتيجية تسويقية قائمة على نظام الدعوات الحصرية، إذ لا يستطيع المستخدم الانضمام إليه بشكل مفتوح، وإنما يحتاج إلى الحصول على دعوة من شخص يستخدم التطبيق بالفعل، وهو ما ساهم في زيادة الفضول والرغبة في تجربته.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة CBC، إلى أن اعتماد التطبيق على الدعوات المحدودة ساعد في خلق حالة من الاهتمام بين المستخدمين، خاصة أن عدم إتاحة الوصول إليه للجميع بشكل مباشر جعل البعض يسعى للحصول على دعوة لاكتشاف طبيعة الخدمات التي يقدمها والإمكانات التي يوفرها في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن هذه الاستراتيجية التسويقية ساهمت في تحقيق انتشار سريع خلال فترة زمنية قصيرة، مع تزايد رغبة المستخدمين في معرفة ما يقدمه التطبيق، وما إذا كان يوفر أدوات أو خدمات مختلفة عن التطبيقات الأخرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولفت خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن سرعة انتشار التطبيقات الذكية لا ينبغي أن تكون العامل الوحيد الذي يدفع المستخدمين إلى تجربتها، إذ يتعين عليهم التعرف على طبيعة التطبيق والخدمات التي يقدمها، إلى جانب مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية قبل البدء في منحه صلاحيات الوصول إلى بياناتهم الشخصية، وأن أكثر ما يستدعي الانتباه في تطبيق Instinct AI هو طلبه الحصول على مجموعة من الصلاحيات، من بينها الوصول إلى حساب واتساب الخاص بالمستخدم، موضحًا أن منح تطبيق ذكي صلاحيات واسعة، خاصة عندما لا تكون طبيعة استخدام هذه الصلاحيات واضحة بصورة كافية، يتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر.

وشدد خبير تكنولوجيا المعلومات، على ضرورة عدم الموافقة بصورة تلقائية على جميع الأذونات التي تطلبها التطبيقات، مشيرًا إلى أهمية مراجعة الصلاحيات والتأكد من ارتباطها بالخدمات التي يحتاج إليها المستخدم بالفعل، وعدم إتاحة الوصول إلى معلومات أو حسابات شخصية دون معرفة الغرض من ذلك، وأن التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي يجب أن يقوم على الوعي بطبيعة البيانات التي يتم مشاركتها معها، خاصة أن بعض هذه الأدوات قد تطلب الوصول إلى معلومات حساسة أو حسابات يستخدمها الأفراد في التواصل اليومي، وهو ما يجعل حماية الخصوصية مسؤولية تتطلب الانتباه المستمر.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن عددًا من الشركات حول العالم بدأ في اتخاذ إجراءات لتقييد وصول الوكلاء الأذكياء إلى الأنظمة الداخلية، بعد ملاحظة استخدام بعض الموظفين لهذه الأدوات في تنفيذ مهام العمل، وإدخال بيانات ومعلومات خاصة بالمؤسسات إليها، وأن هذا التوجه يرتبط بمخاوف تتعلق بأمن المعلومات وسرية البيانات المؤسسية، إذ إن مشاركة معلومات العمل مع أدوات خارجية دون ضوابط واضحة قد تثير تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع تلك البيانات ومدى الحفاظ على سريتها.

واختتم المهندس محمد الحارثي، بالتأكيد على أن التوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات جديدة داخل بيئات العمل، سواء فيما يتعلق بحماية المعلومات أو بتغير طبيعة المهام التي يؤديها العنصر البشري، وما قد يترتب على ذلك من إعادة توزيع للأدوار والمسؤوليات، مشددًا على أهمية التعامل الواعي مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعدم الانسياق وراء انتشارها أو الحملات الترويجية المحيطة بها، مع ضرورة فحص الصلاحيات وسياسات الخصوصية قبل استخدامها، للحفاظ على البيانات الشخصية ومعلومات المؤسسات.